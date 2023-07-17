Після початку повномасштабного вторгнення Миколаїв зазнав великих руйнувань внаслідок обстрілів російських окупантів. Ворог не припиняє завдавати ударів, тому говорити про налагодження виробництва чи інших бізнес-процесів у прифронтовому місті просто неможливо.

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Миколаїв без середнього бізнесу

Як розповів міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич, наразі робота середнього бізнесу у його місті просто зупинилася. Виробництв не залишилося взагалі, вони або переїхали, або закрилися.

Близько 90% середніх підприємств закрилося. Залишилися послуги, сфера обслуговування, торгівля – тобто працює малий та мікробізнес. Також мережеві супермаркети, але вони працювали майже всю війну,

– розповів Сенкевич.

Він також додав, що деякі заводи ще працюють, але інформацію про них розголошувати не будуть. Російські окупанти мають можливість поцілити у будь-яку точку Миколаєва, тому з метою безпеки про роботу бізнесу у місті наразі не говорять.

Нагадаємо, на початку війни завдяки героїчним ЗСУ та генію генерала Марченка російським окупантам не вдалося захопити Миколаїв. Ворог завдав місту багатьох руйнувань, але зайти в нього та взяти під свій контроль не зміг.