Згода на тіньові виплати часто здається привабливим способом уникнути зайвих відрахувань та збільшити поточний дохід. Проте за примарною миттєвою вигодою криються серйозні ризики, здатні повністю позбавити людину соціальної підтримки.

Чому зарплата у конвертах стає пасткою для гаманця

Бажання отримати більшу суму готівкою замість офіційного нарахування щомісяця створює для працівника колосальні приховані збитки. Погоджуючись на тіньові кошти, громадяни власноруч позбавляють себе державних гарантій на випадок хвороби, звільнення чи настання пенсійного віку, зазначила у коментарі 24 Каналу адвокат АО "EvrikaLaw" Ольга Брус.

Ольга Брус Адвокатка АО "EvrikaLaw" З офіційної заробітної плати утримується 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору, а роботодавець додатково нараховує 22% єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Саме цей внесок формує майже всі соціальні гарантії працівника, і коли його не сплачують, працівник поступово втрачає захист на випадок хвороби, безробіття, нещасного випадку та старості.

Як тіньові виплати крадуть страховий стаж та пенсійні виплати

Найсильнішого удару неофіційні доходи завдають саме по майбутній пенсії. До страхового стажу зараховуються лише ті місяці, за які сплачено внесок у сумі, не меншій за мінімальну. У 2026 році при мінімальній зарплаті 8 647 гривень мінімальний страховий внесок становить 1 902,34 гривні на місяць згідно зі статтею 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Із зарплати 'в конверті' внески не нараховуються взагалі, тож робота без оформлення не дає стажу. Якщо людина оформлена за сумісництвом чи цивільно-правовим договором на суму, меншу за мінімальну зарплату, і без доплати ЄСВ до мінімального внеску, стаж зарахується лише пропорційно сплаченій сумі – кілька днів замість повного місяця,

– підкреслила юристка.

Це стає фатальною перешкодою, адже у 2026 році для виходу на заслужений відпочинок у 60 років громадянам необхідно накопичити щонайменше 33 роки страхового стажу. За його дефіциту вихід на пенсію відтермінується до 63 або 65 років.

Важливо! Навіть нова норма закону, яка з 2 серпня 2026 року зараховує періоди, за які роботодавець подав звітність без фактичної сплати внесків, лише відкриває право на пенсію, але жодним чином не збільшує її розмір. Працюючи за "мінімалку на папері", людина приречена отримувати мізерні виплати у старості незалежно від реального заробітку.

Що відбувається з лікарняними, декретними та відпустками

Тіньові схеми моментально знецінюють соціальний захист під час непрацездатності. Виплати за лікарняними напряму прив'язані до офіційного страхового стажу: 50% середньої зарплати нараховують за стаж до 3 років, 60% – від 3 до 5 років, 70% – від 5 до 8 років, і лише за наявності понад 8 років стажу працівник має право на 100% виплат. Допомога по вагітності та пологах також становить 100%, проте її розраховують виключно з легального заробітку.

Аналогічне обмеження діє і для допомоги по безробіттю, де неоформлений робітник претендуватиме лише на мінімум. У разі травми чи нещасного випадку на виробництві постраждалому спершу доведеться пройти довгі судові процеси, аби довести сам факт трудових відносин, перш ніж претендувати на компенсації.

Без трудового договору працівник фактично не має права на:

оплачувану щорічну відпустку;

захист від незаконного звільнення;

вихідну допомогу.

Сьогодні це має й інші практичні наслідки: без підтвердженого доходу важко отримати кредит, іпотеку чи візу, оформити субсидію, а бронювання від мобілізації можливе лише для офіційно працевлаштованих працівників,

– акцентувала адвокатка.

Яка відповідальність загрожує бізнесу за нелегальних працівників

Законодавство суворо забороняє допускати людину до робочого місця без оформленого наказу чи розпорядження та повідомлення податкової служби відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України. За кожного нелегального працівника, виплату грошей без податків або маскування повної зайнятості під неповний день роботодавцю загрожує штраф у десятикратному розмірі мінімальної зарплати, а за повторне порушення протягом двох років – у тридцятикратному за статтею 265 КЗпП.

Водночас під час воєнного стану фінансові санкції до бізнесу не застосовують, якщо роботодавець повністю та своєчасно виконав припис інспекторів Держпраці. Для керівників діє адміністративна відповідальність за статтею 41 КУпАП, а за масштабні порушення – кримінальна за статтями 172 та 212-1 Кримінального кодексу України. Проте жодні штрафи роботодавця не повертають працівникові втрачені роки стажу автоматично.

Радимо регулярно перевіряти свої дані про страховий стаж і нараховані внески в електронному кабінеті на порталі Пенсійного фонду України, щоб вчасно побачити, чи справді роботодавець сплачує за вас внески і з якої суми. Якщо ви працюєте без оформлення або значна частина зарплати виплачується неофіційно, вимагайте належного оформлення, а в разі відмови зверніться зі скаргою до Державної служби України з питань праці,

– порадила юристка.

Якщо трудові відносини вже припинилися, єдиним шансом відновити справедливість залишається звернення до суду. Для цього важливо заздалегідь збирати речові докази: робочі листування, фото перепусток, графіки змін, накази та письмові свідчення колег.

До слова, "на руки" українці отримують менше мінімалки. Адже з цієї суми вираховуються 23% – це ПДФО та військовий збір. Виходить, що після оподаткування мінімальна зарплата нині становить лише 6 659 гривень.