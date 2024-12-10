Перебування на лікарняному: хто може отримати повну зарплату

Якщо людина оформила лікарняний, то вона може отримати фінансові виплати попри відсутність на роботі. Деякі українці можуть навіть претендувати на виплати у розмірі 100%.

Хто отримає 100% зарплати на лікарняному

Зокрема допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам у розмірі 50%, 60%, 70% та 100% середньої заробітної плати, пише 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Вона надається незалежно від тривалості набутого страхового стажу таким особам:

людям, віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

одному з батьків або опікуну, що доглядають хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та Захисників і Захисниць України;

донорам, які мають право на пільгу.

Зверніть увагу! В інших випадках лікарняний у розмірі 100% оплачується за наявності в застрахованої особи понад вісім років страхового стажу.

Хто ще може отримати максимальні виплати на лікарняному

Працівникам або гіг-спеціалістам резидента Дія Сіті, які є застрахованими особами, лікарняні виплачуються незалежно від страхового стажу. Їхні виплати надаються у розмірі заробітної плати, з якої фактично сплачено страхові внески.

Також у розмірі 100% середньої заробітної плати (оподатковуваного доходу), незалежно від страхового стажу, призначається та виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок:

нещасного випадку на виробництві; професійного захворювання.

Зауважте! Крім того, надається допомога по вагітності та пологах.