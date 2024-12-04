Що таке "тринадцята зарплата"

Така виплата є важливим заохоченням для працівників і часто допомагає покращити їхнє фінансове становище перед новорічними святами, повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Згідно Законом "Про оплату праці", премії та річні бонуси входять до складу заробітної плати як заохочувальні виплати. Їх порядок та розмір встановлюються:

  • у колективних договорах;
  • у внутрішніх положеннях підприємства, узгоджених із профспілкою або представниками трудового колективу.

Що впливає на розмір зарплати

Кожне підприємство самостійно визначає правила нарахування тринадцятої зарплати, включаючи умови, терміни виплат і порядок розрахунку. На розмір цієї премії впливають кілька чинників:

  • Тривалість роботи. Виплата здійснюється за кожен повний місяць роботи впродовж року.
  • Лікарняні. Час, проведений на лікарняному, може зменшити суму винагороди.
  • Відпустки. Враховуються як основна, так і додаткова відпустка, а також декретна відпустка.
  • Святкові дні. Їх кількість також впливає на підсумковий розрахунок.

Тринадцята зарплата зазвичай становить одну дванадцяту річного заробітку за кожен повний місяць роботи. Для прикладу:

Якщо працівник отримує щомісячний оклад у розмірі 2 400 євро і пропрацював 10 місяців, річна премія становитиме:
2 400 ÷ 12 × 10 = 2 000 євро.

У разі відпрацювання всього календарного року розмір тринадцятої зарплати дорівнюватиме місячному окладу, тобто 2 400 євро.

Чи оподатковується "тринадцята зарплата"

Варто враховувати, що тринадцята зарплата входить до складу фонду оплати праці та оподатковується згідно з нормами Податкового кодексу України. З цієї виплати утримуються:

  • Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
  • Військовий збір.

Зазвичай тринадцяту зарплату виплачують у грудні або на початку січня, проте конкретні терміни залежать від політики підприємства.

Зауважте! Така виплата не є гарантованою для всіх працівників. Її нарахування залежить від внутрішніх правил компанії, фінансових результатів діяльності та виконання співробітником своїх обов’язків. Ті, хто перебував у тривалих неоплачуваних відпустках, можуть отримати тринадцяту зарплату лише частково або взагалі не отримати її.