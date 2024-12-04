Що таке "тринадцята зарплата"

Така виплата є важливим заохоченням для працівників і часто допомагає покращити їхнє фінансове становище перед новорічними святами, повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Згідно Законом "Про оплату праці", премії та річні бонуси входять до складу заробітної плати як заохочувальні виплати. Їх порядок та розмір встановлюються:

у колективних договорах;

у внутрішніх положеннях підприємства, узгоджених із профспілкою або представниками трудового колективу.

Що впливає на розмір зарплати

Кожне підприємство самостійно визначає правила нарахування тринадцятої зарплати, включаючи умови, терміни виплат і порядок розрахунку. На розмір цієї премії впливають кілька чинників:

Тривалість роботи. Виплата здійснюється за кожен повний місяць роботи впродовж року.

Виплата здійснюється за кожен повний місяць роботи впродовж року. Лікарняні. Час, проведений на лікарняному, може зменшити суму винагороди.

Час, проведений на лікарняному, може зменшити суму винагороди. Відпустки. Враховуються як основна, так і додаткова відпустка, а також декретна відпустка.

Враховуються як основна, так і додаткова відпустка, а також декретна відпустка. Святкові дні. Їх кількість також впливає на підсумковий розрахунок.

Тринадцята зарплата зазвичай становить одну дванадцяту річного заробітку за кожен повний місяць роботи. Для прикладу:

Якщо працівник отримує щомісячний оклад у розмірі 2 400 євро і пропрацював 10 місяців, річна премія становитиме:

2 400 ÷ 12 × 10 = 2 000 євро.

У разі відпрацювання всього календарного року розмір тринадцятої зарплати дорівнюватиме місячному окладу, тобто 2 400 євро.

Чи оподатковується "тринадцята зарплата"

Варто враховувати, що тринадцята зарплата входить до складу фонду оплати праці та оподатковується згідно з нормами Податкового кодексу України. З цієї виплати утримуються:

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

Військовий збір.

Зазвичай тринадцяту зарплату виплачують у грудні або на початку січня, проте конкретні терміни залежать від політики підприємства.

Зауважте! Така виплата не є гарантованою для всіх працівників. Її нарахування залежить від внутрішніх правил компанії, фінансових результатів діяльності та виконання співробітником своїх обов’язків. Ті, хто перебував у тривалих неоплачуваних відпустках, можуть отримати тринадцяту зарплату лише частково або взагалі не отримати її.