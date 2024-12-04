Что такое "тринадцатая зарплата"
Такая выплата является важным поощрением для работников и часто помогает улучшить их финансовое положение перед новогодними праздниками, сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.
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Согласно Закону "Об оплате труда", премии и годовые бонусы входят в состав заработной платы как поощрительные выплаты. Их порядок и размер устанавливаются:
- в коллективных договорах;
- во внутренних положениях предприятия, согласованных с профсоюзом или представителями трудового коллектива.
Что влияет на размер зарплаты
Каждое предприятие самостоятельно определяет правила начисления тринадцатой зарплаты, включая условия, сроки выплат и порядок расчета. На размер этой премии влияют несколько факторов:
- Продолжительность работы. Выплата осуществляется за каждый полный месяц работы в течение года.
- Больничные. Время, проведенное на больничном, может уменьшить сумму вознаграждения.
- Отпуска. Учитываются как основной, так и дополнительный отпуск, а также декретный отпуск.
- Праздничные дни. Их количество также влияет на итоговый расчет.
Тринадцатая зарплата обычно составляет одну двенадцатую годового заработка за каждый полный месяц работы. Для примера:
Если работник получает ежемесячный оклад в размере 2 400 евро и проработал 10 месяцев, годовая премия составит:
2 400 ÷ 12 × 10 = 2 000 евро.
В случае отработки всего календарного года размер тринадцатой зарплаты будет равен месячному окладу, то есть 2 400 евро.
Облагается ли налогом "тринадцатая зарплата"
Стоит учитывать, что тринадцатая зарплата входит в состав фонда оплаты труда и облагается налогом согласно нормам Налогового кодекса Украины. С этой выплаты удерживаются:
- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- Военный сбор.
Обычно тринадцатую зарплату выплачивают в декабре или в начале января, однако конкретные сроки зависят от политики предприятия.
Обратите внимание! Такая выплата не является гарантированной для всех работников. Ее начисление зависит от внутренних правил компании, финансовых результатов деятельности и выполнения сотрудником своих обязанностей. Те, кто находился в длительных неоплачиваемых отпусках, могут получить тринадцатую зарплату лишь частично или вообще не получить ее.