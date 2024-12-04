Что такое "тринадцатая зарплата"

Такая выплата является важным поощрением для работников и часто помогает улучшить их финансовое положение перед новогодними праздниками, сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Согласно Закону "Об оплате труда", премии и годовые бонусы входят в состав заработной платы как поощрительные выплаты. Их порядок и размер устанавливаются:

в коллективных договорах;

во внутренних положениях предприятия, согласованных с профсоюзом или представителями трудового коллектива.

Что влияет на размер зарплаты

Каждое предприятие самостоятельно определяет правила начисления тринадцатой зарплаты, включая условия, сроки выплат и порядок расчета. На размер этой премии влияют несколько факторов:

Продолжительность работы. Выплата осуществляется за каждый полный месяц работы в течение года.

Выплата осуществляется за каждый полный месяц работы в течение года. Больничные. Время, проведенное на больничном, может уменьшить сумму вознаграждения.

Время, проведенное на больничном, может уменьшить сумму вознаграждения. Отпуска. Учитываются как основной, так и дополнительный отпуск, а также декретный отпуск.

Учитываются как основной, так и дополнительный отпуск, а также декретный отпуск. Праздничные дни. Их количество также влияет на итоговый расчет.

Тринадцатая зарплата обычно составляет одну двенадцатую годового заработка за каждый полный месяц работы. Для примера:

Если работник получает ежемесячный оклад в размере 2 400 евро и проработал 10 месяцев, годовая премия составит:

2 400 ÷ 12 × 10 = 2 000 евро.

В случае отработки всего календарного года размер тринадцатой зарплаты будет равен месячному окладу, то есть 2 400 евро.

Облагается ли налогом "тринадцатая зарплата"

Стоит учитывать, что тринадцатая зарплата входит в состав фонда оплаты труда и облагается налогом согласно нормам Налогового кодекса Украины. С этой выплаты удерживаются:

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

Военный сбор.

Обычно тринадцатую зарплату выплачивают в декабре или в начале января, однако конкретные сроки зависят от политики предприятия.

Обратите внимание! Такая выплата не является гарантированной для всех работников. Ее начисление зависит от внутренних правил компании, финансовых результатов деятельности и выполнения сотрудником своих обязанностей. Те, кто находился в длительных неоплачиваемых отпусках, могут получить тринадцатую зарплату лишь частично или вообще не получить ее.