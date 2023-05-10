У Польщі зросли зарплати: скільки готові плати та як змінився ринок праці

У Польщі вкотре підняли розмір мінімальної зарплати. Проте кількість вакансій все ще перевищує попит на них. Про останні зміни – читайте далі у тексті.

Загалом у сусідній Польщі підвищують розмір мінімальної заробітної плати двічі на рік. На цю мить цей показник становить 30 200 гривень або 3410 злотих.

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У Польщі готові платити більші зарплати

Після спати податків працівники будуть отримувати 23 474 гривень. У першому півріччі 2023 року також зафіксували зростання на 10% середньої зарплати порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Попри суттєвий потік людей, а відповідно й працівників з України, пропозиція роботодавців все ще залишається на вищому рівні ніж попит. До найбільш популярних видів роботи відносять вакансії у готельно-ресторанній сфері та збирання врожаю.

У Польщі також готові брати українців на вакансії, які не пов'язані з сезонною роботою. Найбільше варіантів зафіксували у двох секторах:

Харчова промисловість;

Логістика.

Найпростіші види роботи, де не вимагають знання польської мови та особливих умінь, готові платити від 30 тисяч гривень. Крім того, з минулого року змінилася загальна динаміка на ринку працевлаштування. Якщо навесні 2022 року майже не було вакансій, то зараз вибір набагато більший. Це спонукає роботодавців покращувати умови праці саме у них.