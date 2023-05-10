В общем, в соседней Польше повышают размер минимальной заработной платы дважды в год. На этот момент этот показатель составляет 30 200 гривен или 3410 злотых.

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В Польше готовы платить большие зарплаты

После спать налогов работники будут получать 23 474 гривен. В первом полугодии 2023 года также зафиксировали рост на 10% средней зарплаты по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Несмотря на существенный поток людей, а соответственно и работников Украины, предложение работодателей все еще остается на высшем уровне, чем спрос. К наиболее популярным видам работы относят вакансии в гостинично ресторанной сфере и уборки урожая.

В Польше готовы брать украинцев на вакансии, которые не связаны с сезонной работой. Больше всего вариантов зафиксировали в двух секторах:

Пищевая промышленность;

Логистика.

Простейшие виды работы, где не требуют знания польского языка и особых умений, готовы платить от 30 тысяч гривен. Кроме того, с прошлого года поменялась общая динамика на рынке трудоустройства. Если весной 2022 года почти не было вакансий, то сейчас выбор гораздо больше. Это побуждает работодателей улучшать условия труда именно у них.