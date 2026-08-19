Зарплати злетіли до 60 тисяч гривень: хто в агросфері зараз заробляє найбільше

В українській агросфері помітно зросла конкуренція за працівників. У розпал активного сезону роботодавці готові пропонувати дедалі вищі зарплати, а в окремих професіях виплати за рік збільшилися в рази.

Кому в агросфері пропонують найбільші зарплати

Медіанна зарплата в агросекторі, а саме у категорії "Сільське/лісове господарство й агробізнес" у липні 2026 року становить 32 500 гривень. Про це 24 Каналу відомо з даних OLX Робота.

Для порівняння, роком раніше цей показник був на рівні 22 000 гривень. Тобто за рік медіанна оплата зросла майже на 48%.

Найбільше серед проаналізованих професій можуть заробляти комбайнери – 60 тисяч гривень на місяць. Також високі медіанні зарплати пропонують:

лісникам – 48 750 гривень;

сезонним працівникам і збирачам ягід – 37 500 гривень;

трактористам – 36 250 гривень;

пилорамникам та розпилювальникам – 33 750 гривень;

агрономам – 31 500 гривень;

садівникам і механізаторам – близько 30 тисяч гривень.

Для робітників і різноробочих медіанна зарплата становить близько 23 500 гривень, а фермерів – 21 500 гривень.

Такі цифри показують, наскільки сильно на ринок праці впливає нестача людей. Особливо це помітно там, де працівники потрібні терміново, робота має сезонний характер або вимагає конкретних практичних навичок.

Де в Україні найбільше шукають працівників в агросектор

Найбільше актуальних вакансій в агросфері зафіксували у Київській області – 75 пропозицій. Далі за кількістю вакансій ідуть:

Дніпропетровська та Полтавська області – по 33; Одеська – 29; Житомирська – 21; Чернігівська – 17; Сумська – 16; Черкаська – 14; Харківська – 12.

Таким чином, майже 48% зростання медіанної зарплати за рік свідчить про посилення конкуренції за працівників. Роботодавцям доводиться підвищувати ставки, щоб залучати людей і закривати вакансії, особливо у періоди сезонного пікового навантаження.

Найбільше це відчувають професії, де потрібні фізична праця, досвід роботи з технікою або конкретні практичні навички. Саме тому в одних категоріях зарплати зростають на десятки відсотків, а в інших – буквально у кілька разів.

До слова, зарплати в Україні продовжують зростати, але рівень доходів працівників сильно залежить від регіону та сфери діяльності.

Наприклад, у червні 2026 року найбільші зарплати в столиці у середньому фіксували у працівників сфери інформації та телекомунікацій – їхній дохід сягнув майже 89 тисяч гривень.

Ще дві галузі також помітно випереджають загальний рівень зарплат. У фінансовій та страховій діяльності середня оплата становила 61 047 гривень по Україні та 69 403 гривні у Києві.