Кому в агросфере предлагают самые высокие зарплаты

Медианная зарплата в агросекторе, а именно в категории "Сельское/лесное хозяйство и агробизнес", в июле 2026 года составляет 32 500 гривен. Об этом 24 Канал знает из данных OLX Робота.

Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял 22 000 гривен. То есть за год медианная зарплата выросла почти на 48%.

Больше всего среди проанализированных профессий могут зарабатывать комбайнеры – 60 тысяч гривен в месяц. Также высокие медианные зарплаты предлагают:

лесникам – 48 750 гривен;

сезонным работникам и сборщикам ягод – 37 500 гривен;

трактористам – 36 250 гривен;

пилорамщикам и распиловщикам – 33 750 гривен;

агрономам – 31 500 гривен;

садоводам и механизаторам – около 30 тысяч гривен.

Для рабочих и разнорабочих медианная зарплата составляет около 23 500 гривен, а для фермеров – 21 500 гривен.

Такие цифры показывают, насколько сильно на рынок труда влияет нехватка кадров. Особенно это заметно там, где работники нужны срочно, работа носит сезонный характер или требует конкретных практических навыков.

Где в Украине больше всего ищут работников в агросекторе

Наибольшее количество актуальных вакансий в агросфере зафиксировано в Киевской области – 75 предложений. Далее по количеству вакансий следуют:

Днепропетровская и Полтавская области – по 33; Одесская – 29; Житомирская – 21; Черниговская – 17; Сумская – 16; Черкасская – 14; Харьковская – 12.

Таким образом, почти 48% рост медианной зарплаты за год свидетельствует об усилении конкуренции за работников. Работодателям приходится повышать ставки, чтобы привлекать людей и закрывать вакансии, особенно в периоды сезонной пиковой нагрузки.

Больше всего это ощущается в профессиях, где требуются физический труд, опыт работы с техникой или конкретные практические навыки. Именно поэтому в одних категориях зарплаты растут на десятки процентов, а в других – буквально в несколько раз.

К слову, зарплаты в Украине продолжают расти, но уровень доходов работников сильно зависит от региона и сферы деятельности.

Например, в июне 2026 года самые высокие зарплаты в столице в среднем фиксировались у работников сферы информации и телекоммуникаций – их доход достиг почти 89 тысяч гривен.

Еще две отрасли также заметно опережают общий уровень зарплат. В финансовой и страховой деятельности средняя заработная плата составляла 61 047 гривен по Украине и 69 403 гривны в Киеве.