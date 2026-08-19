Кому в агросфере предлагают самые высокие зарплаты
Медианная зарплата в агросекторе, а именно в категории "Сельское/лесное хозяйство и агробизнес", в июле 2026 года составляет 32 500 гривен. Об этом 24 Канал знает из данных OLX Робота.
Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял 22 000 гривен. То есть за год медианная зарплата выросла почти на 48%.
Больше всего среди проанализированных профессий могут зарабатывать комбайнеры – 60 тысяч гривен в месяц. Также высокие медианные зарплаты предлагают:
- лесникам – 48 750 гривен;
- сезонным работникам и сборщикам ягод – 37 500 гривен;
- трактористам – 36 250 гривен;
- пилорамщикам и распиловщикам – 33 750 гривен;
- агрономам – 31 500 гривен;
- садоводам и механизаторам – около 30 тысяч гривен.
Для рабочих и разнорабочих медианная зарплата составляет около 23 500 гривен, а для фермеров – 21 500 гривен.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Такие цифры показывают, насколько сильно на рынок труда влияет нехватка кадров. Особенно это заметно там, где работники нужны срочно, работа носит сезонный характер или требует конкретных практических навыков.
Где в Украине больше всего ищут работников в агросекторе
Наибольшее количество актуальных вакансий в агросфере зафиксировано в Киевской области – 75 предложений. Далее по количеству вакансий следуют:
- Днепропетровская и Полтавская области – по 33;
- Одесская – 29;
- Житомирская – 21;
- Черниговская – 17;
- Сумская – 16;
- Черкасская – 14;
- Харьковская – 12.
Таким образом, почти 48% рост медианной зарплаты за год свидетельствует об усилении конкуренции за работников. Работодателям приходится повышать ставки, чтобы привлекать людей и закрывать вакансии, особенно в периоды сезонной пиковой нагрузки.
Больше всего это ощущается в профессиях, где требуются физический труд, опыт работы с техникой или конкретные практические навыки. Именно поэтому в одних категориях зарплаты растут на десятки процентов, а в других – буквально в несколько раз.
К слову, зарплаты в Украине продолжают расти, но уровень доходов работников сильно зависит от региона и сферы деятельности.
Например, в июне 2026 года самые высокие зарплаты в столице в среднем фиксировались у работников сферы информации и телекоммуникаций – их доход достиг почти 89 тысяч гривен.
Еще две отрасли также заметно опережают общий уровень зарплат. В финансовой и страховой деятельности средняя заработная плата составляла 61 047 гривен по Украине и 69 403 гривны в Киеве.