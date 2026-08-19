Кому в агросфері пропонують найбільші зарплати
Медіанна зарплата в агросекторі, а саме у категорії "Сільське/лісове господарство й агробізнес" у липні 2026 року становить 32 500 гривень. Про це 24 Каналу відомо з даних OLX Робота.
Для порівняння, роком раніше цей показник був на рівні 22 000 гривень. Тобто за рік медіанна оплата зросла майже на 48%.
Найбільше серед проаналізованих професій можуть заробляти комбайнери – 60 тисяч гривень на місяць. Також високі медіанні зарплати пропонують:
- лісникам – 48 750 гривень;
- сезонним працівникам і збирачам ягід – 37 500 гривень;
- трактористам – 36 250 гривень;
- пилорамникам та розпилювальникам – 33 750 гривень;
- агрономам – 31 500 гривень;
- садівникам і механізаторам – близько 30 тисяч гривень.
Для робітників і різноробочих медіанна зарплата становить близько 23 500 гривень, а фермерів – 21 500 гривень.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Такі цифри показують, наскільки сильно на ринок праці впливає нестача людей. Особливо це помітно там, де працівники потрібні терміново, робота має сезонний характер або вимагає конкретних практичних навичок.
Де в Україні найбільше шукають працівників в агросектор
Найбільше актуальних вакансій в агросфері зафіксували у Київській області – 75 пропозицій. Далі за кількістю вакансій ідуть:
- Дніпропетровська та Полтавська області – по 33;
- Одеська – 29;
- Житомирська – 21;
- Чернігівська – 17;
- Сумська – 16;
- Черкаська – 14;
- Харківська – 12.
Таким чином, майже 48% зростання медіанної зарплати за рік свідчить про посилення конкуренції за працівників. Роботодавцям доводиться підвищувати ставки, щоб залучати людей і закривати вакансії, особливо у періоди сезонного пікового навантаження.
Найбільше це відчувають професії, де потрібні фізична праця, досвід роботи з технікою або конкретні практичні навички. Саме тому в одних категоріях зарплати зростають на десятки відсотків, а в інших – буквально у кілька разів.
До слова, зарплати в Україні продовжують зростати, але рівень доходів працівників сильно залежить від регіону та сфери діяльності.
Наприклад, у червні 2026 року найбільші зарплати в столиці у середньому фіксували у працівників сфери інформації та телекомунікацій – їхній дохід сягнув майже 89 тисяч гривень.
Ще дві галузі також помітно випереджають загальний рівень зарплат. У фінансовій та страховій діяльності середня оплата становила 61 047 гривень по Україні та 69 403 гривні у Києві.