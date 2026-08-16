Сколько в среднем зарабатывали украинцы

В июне 2026 года самые высокие зарплаты в столице в среднем фиксировались у работников сферы информации и телекоммуникаций – их доход достиг почти 89 тысяч гривен. В то же время в некоторых других отраслях средняя зарплата была более чем в два раза ниже, пишет "Судебно-юридическая газета".

По данным государственной статистики, в июне 2026 года средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций по Украине составляла 32 783 гривны.

В Киеве ситуация значительно выгоднее для работников. Средняя зарплата в столице достигла 48 393 гривен. За месяц этот показатель вырос на 2,7% по сравнению с маем. Таким образом, средний работник в столице получал примерно на 15,6 тысячи гривен больше, чем в среднем по стране.

Кто в Киеве зарабатывает больше всего

Самые высокие зарплаты традиционно приходятся на сферу информации и телекоммуникаций. В июне 2026 года средний уровень оплаты труда здесь составлял:

77 931 гривну – по Украине;

88 878 гривен – в Киеве.

Еще две отрасли также заметно опережают общий уровень зарплат. В финансовой и страховой деятельности средняя оплата составляла 61 047 гривен по Украине и 69 403 гривны в Киеве.

В профессиональной, научной и технической деятельности показатели были несколько ниже – 40 845 гривен по стране и 52 627 гривен в столице.

Где самые низкие зарплаты

На противоположном конце зарплатного рейтинга оказались здравоохранение и социальная помощь. В июне средняя зарплата в этой сфере составляла 22 274 гривны по Украине. В Киеве работники получали больше – 31 843 гривны, однако даже столичный показатель существенно уступает доходам в сфере информации и телекоммуникаций.

Также относительно невысокие зарплаты зафиксировали в следующих отраслях:

Административное и вспомогательное обслуживание – 22 855 гривен по Украине и 32 015 гривен в Киеве; Временное размещение и организация питания – 23 138 гривен и 26 416 гривен соответственно; Искусство, спорт, развлечения и отдых – 25 089 гривен и 34 352 гривен; Образование – 25 394 гривны и 32 060 гривен.

Сколько платят в других сферах Киева

Статистика также показывает, как различается оплата труда в других видах экономической деятельности столицы. В июне 2026 года средняя зарплата составляла:

сельское, лесное и рыбное хозяйство – 53 294 гривны;

промышленность – 32 755 гривен;

добывающая промышленность и разработка карьеров – 43 400 гривен;

перерабатывающая промышленность – 33 905 гривен;

строительство – 25 077 гривен;

оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов – 46 461 гривна;

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 34 352 гривны;

операции с недвижимым имуществом – 26 416 гривен;

поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 57 755 гривен;

государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование – 71 158 гривен;

водоснабжение, канализация и обращение с отходами – 34 507 гривен;

предоставление прочих видов услуг – 57 755 гривен.

Таким образом, в Киеве высокие доходы получают не только работники IT и телекоммуникаций. Например, в государственном управлении и обороне средняя зарплата превысила 71 тысячу гривен, а в энергетике – 57,7 тысячи.