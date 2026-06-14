Какие зарплаты в агробизнесе в 2026 году в Украине

В частности, мобилизация сократила количество наиболее продуктивной категории работников, то есть мужчин в возрасте от 25 – 45 лет, о чем пишет AgroReview.

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Помимо мобилизации, повлияли также и такие факторы:

на рынок труда выходит рекордно мало молодежи;

многие опытные агрономы и инженеры уехали за границу или сменили сферу деятельности.

Только в первом квартале 2026 года украинские работодатели предлагали почти 148 тысяч вакансий в сельском хозяйстве. А закрыть им удалось только 61 тысячу.

Среди наиболее востребованных сегодня специальностей — механизаторы и операторы агродронов –,

– говорится в материале.

На многие вакансии вообще нет кандидатов. И это даже несмотря на дополнительную помощь от работодателя. Например, зарплата механизатора начинается от 25 тысяч гривен (но может достигать и 45 тысяч гривен). А дополнительно часто предоставляют бесплатное жилье, е питание и топливо.

В частности, женщины все активнее занимают должности механизаторов и операторов БПЛА. Их доля уже составляет от 25 до 30%–. Как пишет издание, профессия оператора агродрона возникла всего два года назад, но уже стала одной из самых дефицитных. Обучение длится от 1 – до 3 месяцев, а заработная плата колеблется в пределах от 20 000–до 35 000 грн.

Агрономия переживает возрождение: сегодня дипломированный агроном с опытом в точном земледелии и системах защиты растений может рассчитывать на зарплату от 30 тысяч до 55 тысяч гривен,

– сообщили в AgroReview.

В зерновой логистике и на элеваторах оператор начального уровня может рассчитывать на 13 тысяч гривен,, тогда как руководитель лаборатории – уже до 60 тысяч гривен.

Должность логиста зернового трейдера — от 20 тысяч до 28 тысяч гривен (с перспективой до более 50 тысяч гривен).

Специалист по точному земледелию, работающий с GPS-картами, системами NDVI и платформами для управления полями, может рассчитывать на стартовую зарплату от 35 тысяч гривен.

Интересно! Самое перспективное направление для молодых специалистов – — это точное земледелие и работа с GPS-техникой.

В частности,, зарплаты на платформах по поиску работы указывают не всегда. Однако есть исключения из правил.

Например, «Агроцентр-Украина» ищет агронома за 35 тысяч гривен.

Скриншот с сайта поиска работы

Среди требований:

Высшее профильное образование по специальности «агрономия».

Место проживания в пределах Львовской области.

Знание технологий выращивания и опыт выращивания культур: кукуруза, подсолнечник, озимая пшеница, озимый рапс.

Уверенный пользователь ПК, MS Office.

Наличие водительских прав категории В и опыта вождения.

Инициативность, способность работать в режиме многозадачности.

Нацеленность на результат.

В этом случае человеку обещают стабильную работу и зарплату, а также служебный автомобиль, оплату арендованного жилья и корпоративную мобильную связь.

Трактористы, в частности, могут зарабатывать от 25 тысяч гривен – в зависимости от требований вакансии.

Скриншот с сайта

Скриншот с сайта

Скриншот с сайта

На некоторых подобных работах человек также может получить бронирование, о чем указано в вакансиях. Также некоторые работодатели могут отдавать предпочтение ветеранам или предоставить работу человеку с инвалидностью.