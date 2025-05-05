Доход агрокомпаний

Совокупный доход агрокомпаний из топ-10 рейтинга вырос в 1,7 раза. Суммарная прибыль лидеров составляет 19,92 миллиарда гривен. В перечень вошли бизнесы, которые занимаются разведением домашней птицы, выращиванием зерновых культур и обработкой семян, сообщает 24 Канал со ссылкой на актуальные данные от Опендатабот.

Смотрите также Прибыль украинского бизнеса выросла до 1,22 триллионов гривен – кто заработал больше всех

Более половины компаний из топ-10 принадлежит к финансово-промышленной группе МХП Юрия Косюка. На бизнесы из группы МХП в целом приходится 71% от совокупного дохода и 67% от общей прибыли лидеров отрасли.

Доход агрокомпаний / Инфографика Опендатабот

Топ-10 агрокомпаний

Возглавила рейтинг Винницкая птицефабрика: ее доход составляет треть заработков всех компаний рейтинга. В прошлом году доход увеличился на 27% и достиг 49,7 миллиардов гривен. В то же время прибыль выросла еще заметнее – в 6,5 раза, до 4,02 миллиарда гривен.

Мироновская птицефабрика увеличила доход на 17% до 24,97 миллиардов гривен и попала на второе место рейтинга. Ее прибыль выросла в 2,3 раза, до 3,12 миллиардов гривен.

Третье место с наибольшим приростом прибыли занял Лебединский семенной завод, принадлежащий к группе компаний LNZ Group. Доход компании увеличился на 19% до 18,7 миллиардов гривен., а прибыль взлетела в 43 раза до 143 миллиона гривен. Это рекордный показатель среди всех компаний из перечня лидеров.

Зернопродукт МХП с 9,98 миллиардов гривен. дохода показал наибольший прирост дохода среди всех компаний рейтинга (почти вдвое). После тяжелого 2023 года, который компания закрыла с убытками, в прошлом году прибыль составила 2,43 миллиарда гривен.

Энселко агро, которая входит в группу Кернел Андрея Веревского, стало лидером топа по прибыли, но заняло лишь пятое место по доходу. Компании удалось увеличить прибыль почти в четыре раза за год и заработать 4,22 млрд грн. Зато доход вырос лишь на треть, до 9,67 миллиардов гривен.

Еще одна компания из группы Кернел – Дружба-нова – заняла шестое место. Всего на бизнесы Кернела приходится еще 30% прибыли десятки лучших. Собственно Дружба-нова увеличила доход на 9% до 8,16 миллиардов гривен и получила 1,88 миллиардов гривен прибыли против 1,81 миллиарда гривен убытков в 2023 году.

Доход агрокомпаний / Инфографика Опендатабот

Также в Индекс вошли:

НПФ Урожай (МХП) – 6,84 миллиарда гривен дохода и 1,77 миллиардов гривен прибыли;

(МХП) – 6,84 миллиарда гривен дохода и 1,77 миллиардов гривен прибыли; Старинская птицефабрика (МХП) – 6,74 миллиарда гривен дохода и 1,12 миллиардов гривен прибыли;

(МХП) – 6,74 миллиарда гривен дохода и 1,12 миллиардов гривен прибыли; ПК Днепровский (агрохолдинг Александра Рязанова) – 5,81 миллиард гривен дохода и 365 миллионов гривен прибыли;

(агрохолдинг Александра Рязанова) – 5,81 миллиард гривен дохода и 365 миллионов гривен прибыли; Орель-лидер (МХП) – 5,58 миллиардов гривен дохода и 0,84 миллиарда гривен прибыли.

В то же время прошлый год был сложным для бизнеса Порошенко-младшего: сразу две компании потеряли свои позиции и покинули рейтинг. Речь идет о ПК Подолье и ПК Заря Подолья с суммарным доходом 9,89 миллиардов гривен.

Также в топ-10 не попал Западный Буг с доходом в 5,5 миллиардов гривен.