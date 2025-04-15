Совокупная прибыль

Особенно заметный рост отмечен среди компаний с украинским капиталом, которые оказались прибыльнее предприятий с иностранными инвестициями, свидетельствуют данные Госстата, информирует 24 Канал.

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Так, совокупная прибыль до налогообложения выросла до 1,22 триллионов гривен, что почти на 60% больше, чем в 2023 году, когда прибыль составляла 776,4 миллиарда гривен.

Чистая прибыль бизнеса составила 947,3 миллиарда гривен. В то же время убытки предприятий достигли 273,3 миллиарда гривен – это чуть больше, чем годом ранее.

Доля убыточных компаний в структуре осталась заметной – 22,1%, что на 0,9% больше, чем в 2023-м.

Какие компании самые прибыльные

Рост финансовых показателей стал возможным благодаря адаптивности украинских компаний, ориентации на внутренний рынок, а также оперативному реагированию на изменения в экспортной политике.

Среди отраслей лидерами по объемам прибыли стали:

Финансовый и страховой сектор – 445,2 миллиарда гривен;

Промышленность – 197,1 миллиард гривен;

Оптовая и розничная торговля, ремонт транспорта – 125,5 миллиардов гривен;

Сельское, лесное и рыбное хозяйство – 92,9 миллиардов гривен;

Информационные технологии и телеком – 34,8 миллиардов гривен.

Сколько заработали предприятия / Инфографика Госстата

Прибыли предприятий / Инфографика Госкомстата

Агросектор – самый прибыльный

Агропредприятия с украинским капиталом в 2024 году показали более высокую доходность по сравнению с компаниями, имеющими иностранных владельцев.

По итогам года, доход аграрного бизнеса вырос на треть, а доходы – почти вдвое. Это свидетельствует об эффективности отечественного агросектора даже в условиях войны, сложной логистики и нестабильного рынка.

У кого наименьшие доходы

Наименьшие прибыли продемонстрировали предприятия сферы временного размещения и питания – всего 937,5 миллионов гривен. Образовательная отрасль закончила год с убытками – минус 71,9 миллионов гривен.