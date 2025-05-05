Дохід агрокомпаній

Cукупний дохід агрокомпаній із топ-10 рейтингу зріс у 1,7 рази. Сумарний прибуток лідерів становить 19,92 мільярда гривень. До переліку увійшли бізнеси, які займаються розведенням свійської птиці, вирощуванням зернових культур та обробленням насіння, повідомляє 24 Канал з посиланням на актуальні дані від Опендатабот.

Дивіться також Прибутки українського бізнесу зросли до 1,22 трильйонів гривень – хто заробив найбільше

Понад половина компаній із топ-10 належить до фінансово-промислової групи МХП Юрія Косюка. На бізнеси з групи МХП загалом припадає 71% від сукупного доходу та 67% від загального прибутку лідерів галузі.

Дохід агрокомпаній / Інфографіка Опендатабот

Топ-10 агрокомпаній

Очолила рейтинг Вінницька птахофабрика: її дохід складає третину заробітків всіх компаній рейтингу. Торік дохід збільшився на 27% та сягнув 49,7 мільярди гривень. Водночас прибуток зріс ще помітніше – у 6,5 раза, до 4,02 мільярди гривень.

Миронівська птахофабрика збільшила дохід на 17% до 24,97 мільярдів гривень і потрапила на друге місце рейтингу. Її прибуток зріс у 2,3 рази, до 3,12 мільярдів гривень..

Третє місце з найбільшим приростом прибутку посів Лебединський насіннєвий завод, що належить до групи компаній LNZ Group. Дохід компанії збільшився на 19% до 18,7 мільярдів гривень., а прибуток злетів у 43 рази до 143 мільйони гривень. Це рекордний показник серед усіх компаній з переліку лідерів.

Зернопродукт МХП із 9,98 мільярдів гривень. доходу показав найбільший приріст доходу серед усіх компаній рейтингу (майже вдвічі). Після важкого 2023 року, який компанія закрила із збитками, торік прибуток склав 2,43 мільярди гривень..

Енселко агро, яка входить до групи Кернел Андрія Веревського, стало лідером топу за прибутком, але посіло лише п'яте місце за доходом. Компанії вдалося збільшити прибуток майже у чотири рази за рік та заробити 4,22 млрд грн. Натомість дохід зріс лише на третину, до 9,67 мільярдів гривень..

Ще одна компанія з групи Кернел – Дружба-нова – посіла шосте місце. Загалом на бізнеси Кернела припадає ще 30% прибутку десятки найкращих. Власне Дружба-нова збільшила дохід на 9% до 8,16 мільярдів гривень та отримала 1,88 мільярдів гривень прибутку проти 1,81 мільярда гривень збитків у 2023.

Дохід агрокомпаній / Інфографіка Опендатабот

Також до Індексу увійшли:

НВФ Урожай (МХП) – 6,84 мільярди гривень доходу та 1,77 мільярдів гривень прибутку;

(МХП) – 6,84 мільярди гривень доходу та 1,77 мільярдів гривень прибутку; Старинська птахофабрика (МХП) – 6,74 мільярди гривень доходу та 1,12 мільярди гривень прибутку;

(МХП) – 6,74 мільярди гривень доходу та 1,12 мільярди гривень прибутку; ПК Дніпровський (агрохолдинг Олександра Рязанова) – 5,81 мільярд гривень доходу та 365 мільйонів гривень прибутку;

(агрохолдинг Олександра Рязанова) – 5,81 мільярд гривень доходу та 365 мільйонів гривень прибутку; Оріль-лідер (МХП) – 5,58 мільярдів гривень доходу та 0,84 мільярди гривні прибутку.

Водночас минулий рік був складним для бізнесу Порошенка-молодшого: одразу дві компанії втратили свої позиції та залишили рейтинг. Ідеться про ПК Поділля та ПК Зоря Поділля з сумарним доходом 9,89 мільярдів гривень.

Також до топ-10 не потрапив Західний Буг з доходом у 5,5 мільярдів гривень.