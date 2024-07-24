Є три тенденції: що з зарплатами ІТ-спеціалістів

Нині на ринку IT спостерігається декілька тенденцій, зокрема і зарплатних. На DOU завершився літній зарплатний цикл.

Які тенденції існують у зарплатах ІТ-спеціалістів

Першим моментом, який відзначили у DOU, є те що не відбулося тотального зниження зарплат.

Читайте також Арешт яхти Медведчука діє виключно на території України: нардеп пояснив ситуацію

Ситуація дуже відрізняється у фахівців різних спеціалізацій, тайтлів та досвіду. Десь зарплати навіть зростають, десь стабільні, але в багатьох випадках є і падіння,

– написали у компанії.

Найпривабливішими роботодавцями стають продуктові компанії. Мовиться про тих, які пропонують найвищі зарплати.

Раніше найвищі зарплати були в аустаффінгу і стартапах.

Увійти в ІТ стає все складніше. Помітно зменшилась кількість інтернів, джунів та фахівців з досвідом менше року – в усіх напрямках та спеціалізаціях,

– додали в DOU.

Яким буде Єдиний податок у серпні