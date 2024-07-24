Є три тенденції: що з зарплатами ІТ-спеціалістів
Нині на ринку IT спостерігається декілька тенденцій, зокрема і зарплатних. На DOU завершився літній зарплатний цикл.
Які тенденції існують у зарплатах ІТ-спеціалістів
Першим моментом, який відзначили у DOU, є те що не відбулося тотального зниження зарплат.
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Ситуація дуже відрізняється у фахівців різних спеціалізацій, тайтлів та досвіду. Десь зарплати навіть зростають, десь стабільні, але в багатьох випадках є і падіння,
– написали у компанії.
Найпривабливішими роботодавцями стають продуктові компанії. Мовиться про тих, які пропонують найвищі зарплати.Нагадаємо! Раніше найвищі зарплати були в аустаффінгу і стартапах.
Увійти в ІТ стає все складніше. Помітно зменшилась кількість інтернів, джунів та фахівців з досвідом менше року – в усіх напрямках та спеціалізаціях,
– додали в DOU.
Яким буде Єдиний податок у серпні
- ФОП 1 групи повинен заплатити 302,80 гривень (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб);
- ФОП 2 групи заплатить 1 600 гривень (це 20% від мінімальної зарплати);
- ФОП 3 групи має заплатити фіксований ЄП на рівні 2023 року (3% від доходів для платників ПДВ та 5% від доходів для неплатників ПДВ).