Какие тенденции существуют в зарплатах ИТ-специалистов

Первым моментом, который отметили в DOU, является то, что не произошло тотального снижения зарплат.

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Ситуация очень отличается у специалистов различных специализаций, тайтлов и опыта. Где-то зарплаты даже растут, где-то стабильные, но во многих случаях есть и падение,

– написали в компании.

Самыми привлекательными работодателями становятся продуктовые компании. Говорится о тех, которые предлагают самые высокие зарплаты.

Напомним! Ранее самые высокие зарплаты были в аустаффинге и стартапах.

Войти в ИТ становится все сложнее. Заметно уменьшилось количество интернов, джунов и специалистов с опытом менее года – во всех направлениях и специализациях,

– добавили в DOU.

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