Чому дія арешту не поширюється в Хорватії
Зараз майно Медведчука справді арештоване ОГПУ в рамках розслідування трьох кримінальних проваджень.
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Але, як пояснив нардеп, ці рішення діють тільки на території України й не мають юридичної сили в Хорватії без додаткових процедур та рішення хорватського суду.
І саме цим адвокати Медведчука закордоном успішно користуються. Саме через відсутність обвинувального акту ОГПУ їм вдалося домогтися, що Окружний суд міста Спліт скасував арешт яхти саме в тому провадженні, за яким АРМА вже готувала продаж яхти. Нагадаю, станом на 1 травня тривав процес укладення договору з фірмою-переможцем, яка мала організувати аукціон з продажу яхти.
Нардеп додає, що ці справи ОГПУ розслідує вже два роки, але досі немає навіть обвинувального акту, не кажучи вже про судовий вирок.