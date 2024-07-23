Від чого залежить курс євро

Експерт Андрій Шевчишин розповів у коментарі 24 Каналу, що "цінові рамки" курсів валют на сьогодні визначає саме Національний банк України. Це відбувається через інтервенції.

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Що таке валютні інтервенції Це великий разовий вплив центрального банку країни на валютний ринок та курс. Валютні інтервенції здійснюються через продаж або ж закупівлю великої партії валюти задля регулювання курсу валют в інтересах держави.

Шевчишин пояснює, що Нацбанк поводився доволі пасивно на початку минулого тижня. Водночас наприкінці тижня курс долара дійшов на міжбанку до позначки у 41,6 гривні й зупинився. Таким чином регулятор показав, що далі рухати межі не будуть.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Аналогічна ситуація й з євро. Варто розуміти, що основна валюта коливань й торгів на міжбанку – американська валюта. І курс євро визначається виключно через глобальні тенденції. Основні гравці на ринку, а це експортери та імпортери, – це 75% тих, хто торгує доларами. Відтак всі операції визначаються цією валютою.

За словами аналітика, гравці аналізують котирування долара та євро на світових ринках.

Курс євро зараз міг бути й вищим. Наприклад, якби котирування курсу євро-долар на світових ринках був 1,2 (зараз він значно менше ніж 1), тоді б курс євро міг бути на рівні 48 гривень, або навіть більше,

– каже Шевчишин.

Нагадуємо! Офіційний курс євро сягнув найвищої позначки в ціні за всю історію незалежності – курс становив 45,34 гривні 18 липня. Станом на 22 липня євро перебуває в межах 45,18 гривні.

Що буде з ціною наприкінці літа

Андрій Шевчишин пояснює, що через те, що зараз Україна перебуває у режимі керованої гнучкості, то саме ця керованість визначатиме яким буде курс наприкінці літа.

Зараз не варто ревальвувати, тобто укріплювати гривню, адже це спалюватиме наші резерви. У поточній ситуації Нацбанк намагатиметься не тільки втримувати гривню, але й зберігатиме співвідношення дохідності, яке може отримати населення від депозитів в гривнях або ОВДП,

– додає експерт.