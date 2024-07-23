От чего зависит курс евро

Эксперт Андрей Шевчишин рассказал в комментарии 24 Каналу, что "ценовые рамки" курсов валют на сегодня определяет именно Национальный банк Украины. Это происходит через интервенции.

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Что такое валютные интервенции Это большое разовое влияние центрального банка страны на валютный рынок и курс. Валютные интервенции осуществляются через продажу или закупку крупной партии валюты для регулирования курса валют в интересах государства.

Шевчишин объясняет, что Нацбанк вел себя довольно пассивно в начале прошлой недели. В то же время в конце недели курс доллара дошел на межбанке до отметки в 41,6 гривны и остановился. Таким образом регулятор показал, что дальше двигать границы не будут.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Аналогичная ситуация и с евро. Стоит понимать, что основная валюта колебаний и торгов на межбанке – американская валюта. И курс евро определяется исключительно через глобальные тенденции. Основные игроки на рынке, а это экспортеры и импортеры, – это 75% тех, кто торгует долларами. Поэтому все операции определяются этой валютой.

По словам аналитика, игроки анализируют котировки доллара и евро на мировых рынках.

Курс евро сейчас мог быть и выше. Например, если бы котировка курса евро-доллар на мировых рынках был 1,2 (сейчас он значительно меньше чем 1), тогда бы курс евро мог быть на уровне 48 гривен, или даже больше,

– говорит Шевчишин.

Напоминаем! Официальный курс евро достиг самой высокой отметки в цене за всю историю независимости – курс составлял 45,34 гривны 18 июля. По состоянию на 22 июля евро находится в пределах 45,18 гривны.

Что будет с ценой в конце лета

Андрей Шевчишин объясняет, что из-за того, что сейчас Украина находится в режиме управляемой гибкости, то именно эта управляемость будет определять каким будет курс в конце лета.

Сейчас не стоит ревальвировать, то есть укреплять гривну, ведь это будет сжигать наши резервы. В текущей ситуации Нацбанк будет пытаться не только удерживать гривну, но и сохранять соотношение доходности, которое может получить население от депозитов в гривнах или ОВГЗ,

– добавляет эксперт.