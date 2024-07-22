НБУ продал валюту

На прошлой неделе НБУ продал 950,2 миллиона долларов. Это на 417,84 миллиона долларов больше, чем на позапрошлой неделе. Также с 15 по 19 июля регулятор купил 270 тысяч долларов, то есть на 20 тысяч больше.

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С начала года НБУ успел продать 16,4 миллиарда долларов. Однако купил он значительно меньше – 117,8 миллиона долларов.

Правление НБУ подтвердило свое решение оставить учетную ставку на уровне 15% с 25 января. Среди ключевых факторов, повлиявших на это решение:

важность сохранения стабильности обменного курса;

достижение умеренного уровня инфляции в 2024 году;

приведение ее в соответствие с целевым диапазоном 5%.

Напомним! НБУ официально объявил об отходе от режима фиксированного обменного курса со 2 октября 2023 года. Это решение стало первым изменением официального курса доллара с июля 2022 года, а новые курсы вступят в силу с 3 октября 2023 года.