Что необходимо сделать бизнесу

Украинский бизнес сильно пострадал после начала полномасштабной войны. НБУ внедряет комплекс мер, который должен способствовать восстановлению экономики.

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Евгений Магда Политолог 11 июля НБУ принял очередной пакет послабления, разрешив платить проценты по еврооблигациям. Это шаг в правильном направлении и позитивный сигнал для бизнеса. Однако это не позволяет решить проблему финансовых обязательств инвесторов, которые накопились за время после начала широкомасштабного вторжения России.

Магда уверяет, что Украине нужна денежная помощь для восстановления страны. Чтобы средства поступали стабильно, нужно заниматься обслуживанием внешних долгов украинского государства.

Частный капитал стал уже важной составляющей восстановления Украины от последствий войны. Средства, которые будут вкладывать частные инвесторы, помогут восстановить экономику, создать новые рабочие места и улучшить инфраструктуру. Именно поэтому необходимо максимально упростить привлечение инвестиций в страну, делая процесс инвестирования проще и удобнее для всех,

– подчеркнул Магда.

Политолог считает, что НБУ должен работать над поддержкой деятельности аграриев, энергетиков и промышленников. Ведь именно эти люди значительно пополняют украинский бюджет.