Що необхідно зробити бізнесу

Український бізнес сильно постраждав після початку повномасштабної війни. НБУ впроваджує комплекс заходів, який має сприяти відбудові економіки.

Читайте також Батьки та опікуни: хто може вийти на пенсію достроково та за яких умов

Євген Магда Політолог 11 липня НБУ ухвалив черговий пакет послаблення, дозволивши сплачувати відсотки за єврооблігаціями. Це крок в правильному напрямку і позитивний сигнал для бізнесу. Однак це не дозволяє вирішити проблему фінансових зобов’язань інвесторів, які накопичилися за час після початку широкомасштабного вторгнення Росії.

Магда запевняє, що Україні потрібна грошова допомога для відновлення країни. Аби кошти надходили стабільно, потрібно займатися обслуговуванням зовнішніх боргів української держави.

Приватний капітал став уже важливою складовою відновлення України від наслідків війни. Кошти, які вкладатимуть приватні інвестори, допоможуть відновити економіку, створити нові робочі місця та покращити інфраструктуру. Саме тому необхідно максимально спростити залучення інвестицій в країну, роблячи процес інвестування простішим і зручнішим для всіх,

– наголосив Магда.

Політолог вважає, що НБУ має працювати над підтримкою діяльності аграріїв, енергетиків та промисловців. Адже саме ці люди значно поповнюють український бюджет.