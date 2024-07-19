Хто з батьків може достроково піти на пенсію

Жінки, які виховують дитину з інвалідністю, можуть отримати дострокову пенсію за умови наявності страхового стажу не менше 15 років.

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При наявності документів про всиновлення та підтвердження інвалідності дитини, можна призначити дострокову пенсію.

Зауважте! Крім того, батьки та опікуни дітей з інвалідністю мають право на надбавку за догляд.

Така надбавка за дитиною з інвалідністю віком до 18 років може призначатися одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю.

Надбавка на догляд також призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати.

Зауважте! Вона надається у разі, якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду (підтверджується довідкою лікарсько-консультативної комісії), при умові фактичного догляду за нею.