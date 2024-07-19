Кто из родителей может досрочно уйти на пенсию

Женщины, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, могут получить досрочную пенсию при условии наличия страхового стажа не менее 15 лет.

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При наличии документов об усыновлении и подтверждения инвалидности ребенка, можно назначить досрочную пенсию.

Заметьте! Кроме того, родители и опекуны детей с инвалидностью имеют право на надбавку за уход.

Такая надбавка за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет может назначаться одному из родителей, усыновителей, опекуну, попечителю, которые не работают, не учатся (кроме заочной формы обучения), не проходят службу, не занимают выборную должность и фактически осуществляют уход за ребенком с инвалидностью.

Надбавка на уход также назначается одному из родителей, усыновителей, опекуну, попечителю, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, в отпуске в связи с беременностью и родами, в отпуске без сохранения заработной платы.

Обратите внимание! Он предоставляется в случае, если ребенок с инвалидностью нуждается в домашнем уходе (подтверждается справкой врачебно-консультативной комиссии), при условии фактического ухода за ним.