НБУ продав валюту

Минулого тижня НБУ продав 950,2 мільйона доларів. Це на 417,84 мільйона доларів більше, ніж позаминулого тижня. Також з 15 по 19 липня регулятор купив 270 тисяч доларів, тобто на 20 тисяч більше.

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Від початку року НБУ встиг продати 16,4 мільярда доларів. Проте купив він значно менше – 117,8 мільйона доларів.

Правління НБУ підтвердило своє рішення залишити облікову ставку на рівні 15% з 25 січня. Серед ключових факторів, що вплинули на це рішення:

важливість збереження стабільності обмінного курсу;

досягнення помірного рівня інфляції у 2024 році;

приведення її у відповідність до цільового діапазону 5%.

Нагадаємо! НБУ офіційно оголосив про відхід від режиму фіксованого обмінного курсу з 2 жовтня 2023 року. Це рішення стало першою зміною офіційного курсу долара з липня 2022 року, а нові курси набудуть чинності з 3 жовтня 2023 року.