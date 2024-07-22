НБУ продав валюту
Минулого тижня НБУ продав 950,2 мільйона доларів. Це на 417,84 мільйона доларів більше, ніж позаминулого тижня. Також з 15 по 19 липня регулятор купив 270 тисяч доларів, тобто на 20 тисяч більше.
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Від початку року НБУ встиг продати 16,4 мільярда доларів. Проте купив він значно менше – 117,8 мільйона доларів.
Правління НБУ підтвердило своє рішення залишити облікову ставку на рівні 15% з 25 січня. Серед ключових факторів, що вплинули на це рішення:
- важливість збереження стабільності обмінного курсу;
- досягнення помірного рівня інфляції у 2024 році;
- приведення її у відповідність до цільового діапазону 5%.