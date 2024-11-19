Курс валют у банках

Станом на ранок 19 листопада, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,15 гривні (без змін проти 18 листопада) та продаж по 41,65 гривні (+4 копійки).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 43,50 гривні (+5 копійок), а продаж по 44,15 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,65 гривні (+2 копійки), а продати по 41,70 гривні (+4 копійки).

(+2 копійки), а продати по (+4 копійки). Купівля євро по 44,05 гривні (+3 копійки), а продаж по 44,23 гривні (+13 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,40 гривні (без змін), а продають по 41,77 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(без змін), а продають по (+7 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,90 гривні (+10 копійок), а продають по 44,30 гривні (-8 копійок).

Яка ціна курсу долара

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що долар на міжбанку буде на рівні 41,2 – 41,7 гривні, а на готівковому ринку ціна становитиме від 41,2 гривні до 41,8 гривні за долар.

Нагадуємо! Діятиме на ринку режим керованої гнучкості. Крім такої стратегії, Нацбанк миттєво реагуватиме на загрозливі тенденції на ринку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Але зараз в Україні розпочався досить тривалий знижко-святковий період, який на готівковому ринку має врівноважити покупців та продавців.

Через такий період курсові показники валют підлаштовуватимуться під активність громадян. Втім коли попит та пропозиція будуть досить врівноважені, то курсові показники змінюватимуться лише несуттєво.