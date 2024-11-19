Курс валют в банках

По состоянию на утро 19 ноября, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,15 гривны (без изменений против 18 ноября) и продажа по 41,65 гривны (+4 копейки).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 43,50 гривны (+5 копеек), а продажа по 44,15 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,65 гривны (+2 копейки), а продать по 41,70 гривны (+4 копейки).

(+2 копейки), а продать по (+4 копейки). Покупка евро по 44,05 гривны (+3 копейки), а продажа по 44,23 гривны (+13 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,40 гривны (без изменений), а продают по 41,77 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(без изменений), а продают по (+7 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,90 гривны (+10 копеек), а продают по 44,30 гривны (-8 копеек).

Какая цена курса доллара

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что доллар на межбанке будет на уровне 41,2 – 41,7 гривны, а на наличном рынке цена составит от 41,2 гривны до 41,8 гривны за доллар.

Напоминаем! Будет действовать на рынке режим управляемой гибкости. Кроме такой стратегии, Нацбанк будет мгновенно реагировать на угрожающие тенденции на рынке.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Но сейчас в Украине начался достаточно длительный скидочно-праздничный период, который на наличном рынке должен уравновесить покупателей и продавцов.

Через такой период курсовые показатели валют будут подстраиваться под активность граждан. Впрочем когда спрос и предложение будут достаточно уравновешены, то курсовые показатели будут меняться лишь несущественно.