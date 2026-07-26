Готові платити на 50 – 80% більше: у яких професій найбільше зросла зарплата за рік

Статистика свідчить, що зарплати на ринку праці в Україні зростають із року в рік. Найбільш активне підвищення платні фіксують у низці професій, пов'язаних із сучасними технологіями та будівництвом.

Зарплати яких фахівців найбільше зросли за останній рік

Найстрімкіше зростання зарплат фіксують у спеціалістів зі штучного інтелекту. Про це відомо зі статистики, яку веде сервіс Work.ua на основі вказаних у вакансіях рівнів оплати.

Ринок праці в Україні переживає складні часи через нестачу кваліфікованих кадрів, тож роботодавці підвищують зарплати, аби втримати наявних і залучити нових працівників. Найбільше зростання обіцяної оплати праці за рік можна спостерігати для таких посад:

спеціаліст з ШІ – 45 тисяч гривень (+84%);

технолог на меблеве виробництво – 55 тисяч гривень (+69%);

покрівельник – 50 тисяч гривень (+67%);

викладач програмування – 20 тисяч гривень (+60%);

муляр – 60 тисяч гривень (+60%);

плиточник – 60 тисяч гривень (+60%);

зоотехнік – 37,5 тисячі гривень (+53%);

автор студентських робіт – 30 тисяч гривень (+50%);

аналітик 1C – 45 тисяч гривень (+50%);

бізнес-аналітик – 75 тисяч гривень (+50%);

інженер-будівельник – 45 тисяч гривень (+50%);

бляхар – 37,5 тисячі гривень (+50%).

Про суттєве зростання заявлених у вакансіях зарплат (на 40 – 50%) можна говорити й для посад соціального працівника, сценариста, шліфувальника, інструктора автошколи, інвестиційного аналітика.

Зауважимо, що сервіс не може гарантувати точність і правдивість вказаної зарплати в кожній вакансії. Як пояснювала в коментарі 24 Каналу директорка з комунікацій і партнерств Work.ua Леся Примакова, іноді роботодавці можуть вказувати зарплату з податками або без них, а часом навіть неправдиві дані. Однак загальна інформація збігається з дослідженнями НБУ та іншими джерелами, підкреслила представниця сервісу.

Яка середня зарплата в Україні

За даними Державної служби статистики, середня заробітна плата по Україні становить понад 30 961 гривню (за підсумками травня). Це на 1,5% більше, порівняно з квітнем.

На Work.ua середня заробітна плата становить 30 тисяч гривень. Таку медіану розрахували за даними майже 200 тисяч вакансій, розміщених за останні три місяці. За останній рік цей показник зріс на 20%.