McDonald's існує уже більш як 80 років. Зараз такі ресторани представлені у 120 країнах світу. Ці заклади стали справжньою революцією у сфері громадського харчування.

Як розпочалася історія McDonald's?

Розпочалась історія McDonald's, ще в 1940 році. Заклад був відкритий братами Діком і Маком Макдоналдами, пише 24 Канал.

Зверніть увагу! Перший ресторан McDonald's був відкритий у Каліфорнії.

Основні дати в історії McDonald's:

концепція швидкого харчування була сформована у 1948 році;

у 1954 році Рей Крок став ексклюзивним агентом по франчайзингу (він викупив це право);

15 квітня 1955 року Крок відкрив перший ресторан McDonald's за франшизою в місті Дес-Плейнс (штат Іллінойс);

за франшизою в місті Дес-Плейнс (штат Іллінойс); станом на 1959 рік, Крок відкрив більш як 100 ресторанів;

у 1961 році Крок придбав права на торгову марку McDonald's;

у 1962 році було затверджено логотип McDonald's у вигляді 2 арок, які утворюють "М";

у 1963 році почали використовувати легендарного клоуна McDonald's – Рональда Макдональда;

у 1975 році McDonald's відкрив перший макдрайв.

Які головні принципи роботи компанії McDonald's?

Рей Крок зміг вдосконалити інноваційну модель закладів харчування, яку впровадили брати Макдоналди.Стандарти цієї компанії працюють до теперішнього часу. Серед них варто виділити: