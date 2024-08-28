На скільки зросте військовий збір для українців

Уряд планує збільшення податків. Розмір військового збору має зрости у майже 3 рази. Зміни готуються впровадити і для деяких ФОПів.

Які зміни відбудуться

Робоча група, яка займається урядовим законопроєктом про підвищення податків, погодила зростання військового збору з доходів громадян. Цей показник має збільшитись з 1,5% до 5%.

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Водночас для ФОПів третьої групи буде введено збір, що складе 1%. А от 1% військового збору для юросіб на єдиному податку третьої групи прибрано.

Зауважте! За словами нардепа Гетманцева, військовий збір має бути спрямовано виключно на потреби ЗСУ. Гроші мають переправлятися через спецфонд.

Податок на надприбуток прибрали через категоричну позицію НБУ та Мінфіну. На думку Гетманцева, введені зміни сильно позначились на запланованих грошових надходженнях.

Данило Гетманцев Голова фінансового комітету Верховної Ради України Планований ресурс у 125 мільярди гривень розтанув до 30,1 мільярди гривень.

Зверніть увагу! Мінфін погодив усі вказані зміни.