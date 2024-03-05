Чистий збиток однієї з найбільших авіакомпаній Росії зріс у 41 раз за результатами 2023 року. А от що стосується виторгу, то він навпаки зріс за минулий рік.

Фінансові результати авіакомпанії "Росія"

Російські ЗМІ повідомляє, що чистий збиток "Росія" складає 21,6 мільярда рублів й зріз у 41 раз за 2023 рік.

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До слова, виторг авіакомпанії "Росія" у 2023 році зріс на 16%, до 118,4 мільярда рублів.

Що відомо про авіакомпанію "Росія" Авіакомпанія "Росія" входить до числа найбільших авіакомпаній країни. Базові аеропорти знаходяться у Петербурзі та Москві – "Пулково" та "Шереметьєво". Група "Аерофлот" контролює 75% мінус 1 акцію "Росії".

Короткострокові та довгострокові зобов'язання

Короткострокові зобов'язання на кінець 2023 року були на рівні 65,1 мільярда рублів (проти 64 мільярдів рублів на кінець 2022 року).

Довгострокові – 239,5 мільярда рублів (проти 208,1 мільярда рублів).

Російські авіакомпанії втратять контракти з ООН

Нагадаємо, що у березні добігають кінця контракти ООН з російськими авіакомпаніями. Російські ЗМІ вже повідомили, посилаючись на джерела у міністерстві закордонних справ Росії, що вони не будуть продовженні через позицію Міжнародної асоціації цивільної авіації.

Тож російські оператори завершують свою роботу за старими контрактами, після чого вони покинуть ринок авіаперевезень для структур ООН в І кварталі 2024 року.