Колишній Альфа-банк тепер можна націоналізувати: Зеленський вже підписав потрібний закон

Колишній Альфа-банк, власником якого є підсанкційний Михайло Фрідман, незабаром повинен стати державною власністю. Жодних юридичних перешкод більше не існує.

Націоналізація Альфа-банку тепер є лише питанням часу. Тривалість процесу була зумовлена законодавством.

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Закон вже підписаний

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, Володимир Зеленський вже поставив свій підпис під законом, який дозволяє виводити з ринку банки, власники яких перебувають під санкціями.

Президент нарешті підписав наш законопроєкт про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками №9107-1. Він набирає чинності через день після опублікування, тобто вже на цьому тижні. А далі НБУ зобовʼязаний розпочати процедуру націоналізації одного банку, тобто екс-Альфи,

– заявив Железняк.

Нагадаємо, колишній Альфа-банк є власністю російського олігарха Михайла Фрідмана. Той багато разів просив зняти з нього санкції та навіть обіцяв заплатити гроші Україні, але жодного результату це не дало.

На сторону Фрідмана стала так звана російська опозиція, яка не втомлюється волати про інвестиції Фрідмана в Україну та його дружбу з Борисом Нємцовим, намагаючись виставити його борцем з режимом Путіна.