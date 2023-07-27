Скасування 2% податку для ФОПів: Зеленський підписав закон – коли зміни вступлять у дію

Президент Володимир Зеленський підписав закон №8401. Відтак, податкові зміни вступлять у дію вже зовсім скоро.

Вже з 1 серпня в Україні повернуть довоєнну систему оподаткування. Також скасовано мораторій на податкові перевірки та штрафи за невикористання РРО.

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До чого готуватися бізнесу

Єдиного податку у розмірі 2% більше не буде. Ті підприємці, які були на 5% системі, повернуться на неї автоматично. Що стосується ФОПів, які реєструвалися під час війни та обирали 2%-ву систему, можуть написати заяву у податкову та самостійно обрати систему оподаткування.

Також законопроєкт скасовує мораторій на податкові перевірки. У першу чергу будуть перевіряти виробників акцизних товарів, гральний бізнес та надавачів фінпослуг, але до планових перевірок краще підготуватися усім.

Підприємцям потрібно підготуватися до перевірок податкової. Як це зробити та що потрібно знати, аби не виникало проблем – читайте тут

Окрім того, повертаються штрафи за невикористання РРО, але порушення, які були здійснені з 1 січня 2022 року по 1 жовтня 2023, каратися не будуть.

Закон про повернення довоєнних податків є вимогою МВФ, яку передбачили в угоді про кредитування України.