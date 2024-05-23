Не все так просто: чому податки в Україні можуть зрости

Національна стратегія доходів затвердила свою стратегію ще 6 місяців тому. Відповідно до неї зростання податків не передбачалось, однак, усе може змінитись.

Чому можуть зрости податки

Теперішні витрати на військовий сектор дуже великі. Проте говорити про зростання податків поки рано, як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, спочатку потрібно усе прорахувати.

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Сергій Марченко Міністр фінансів України Реальність є іншою, і те що півроку назад було очевидним, зараз не є очевидним. І той шалений додатковий тиск, який ми відчуваємо з точки зору необхідності забезпечення військових видатків саме за рахунок внутрішнього ресурсу, на жаль він є, і він має мати відповіді.

Марченко наголосив, що просто підвищити податки це не ефективна стратегія. До вирішення потрібно підійти комплексно.

Це не може бути одне магічне рішення, яке скаже от давайте ми там підвищимо військовий збір. Про це всі говорять, тому що він називається військовим, тому його і треба підвищувати, але треба знову ж таки розуміти наслідок,

– зауважує Марченко.

Міністр фінансів також попередив, що збільшення запозичень, які може здійснювати мінфін, матиме негативні наслідки. Маємо розуміти, що вартість обслуговування боргу є значною.

Якою є стратегія зараз

Національна стратегія доходів передбачає посилення ролі ключових адміністраторів податків. Про збільшення рівня оподаткування на першому етапі реалізації, не йдеться зовсім.

Ця стратегія також передбачає створення довірливих стосунків між владою та бізнесом. Тобто налагодження процесу адміністрування та сплати податків.