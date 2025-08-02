У першій половині 2025 року український ритейл продовжив зростати. Рітейлери відкрили 1056 нових магазинів і закрили 326, що дало чистий приріст у 730 торгових точок.

Про які магазини мова?

Про це повідомляє Асоціація ритейлерів України (RAU), інформує 24 Канал. Зазначають, що станом на липень в країні працювало майже 24 тисячі магазинів, які належать до 113 компаній-членів RAU.

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Вони охоплюють вісім ключових напрямків роздрібної торгівлі: продукти, непродовольчі товари, аптеки, fashion, техніка та електроніка, АЗК, ювелірні вироби та DIY.

Яка географія відкриттів?

Найбільша кількість торговельних об’єктів традиційно зосереджена в Києві та області – понад 5600 магазинів. Суттєву присутність ритейлу мають також Львівщина й Дніпропетровщина (понад 2000 магазинів кожна), а також Одеса й Харків – з понад 1000 точок.

Яка ситуація по сегментах?

Продуктовий ритейл поповнився 149 новими магазинами (з урахуванням 67 закритих). Загалом у цій категорії працює понад 5100 торгових точок, з них третина — у столичному регіоні.

Непродовольчий ритейл показав схожу динаміку: 149 нових точок (із урахуванням закриттів), загалом – понад 4400 магазинів. Найбільше їх у Києві, Дніпрі та Одесі.

Аптечний сегмент продемонстрував активне зростання – +275 нових аптек. Загальна кількість аптек – майже 8900. Найбільше – у Києві та області (1888 точок).

Магазини техніки та електроніки майже не змінилися в кількості: 48 відкриттів, 43 закриття – тобто чистий приріст склав лише 4 нові магазини. Усього таких точок – 1751.

Fashion-сегмент (одяг, взуття, аксесуари) зріс на 127 магазинів, загалом їх 865. Найбільше нових точок з’явилося в Києві, Житомирській та Одеській областях.

Ювелірна торгівля додала 38 магазинів, але через закриття майже половини з них приріст склав лише 21. Загальна кількість ювелірних точок – 902.

АЗК (автозаправні комплекси) практично не змінились — приріст лише +1 об’єкт, до загальної кількості 1819. Найбільша концентрація – у Києві, Львові та Дніпрі.

DIY-сегмент (товари для ремонту та дому) – лише +4 нові магазини за півроку, загалом їх 144. Половина з них – у Київській області.