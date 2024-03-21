Чехія вже два роки непублічно поставляє снаряди Україні, – джерело

Україна продовжує отримувати озброєння від своїх міжнародних партнерів. Відомо, що Чехія вже два роки непублічно надає нам снаряди.

Про це розповів 24 Каналу високопоставлений дипломат ЄС. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення Чехія займається покупкою снарядів для України за межами Євросоюзу.

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Що відомо про покупку снарядів Чехією

Він додав, що до відповідної ініціативи долучилися також окремі країни. Мовиться про Данію та Нідерланди. Водночас лише зараз у Чехії вирішили відкрито звернутися до країн-членів ЄС із закликом забезпечити закупівлю снарядів для нашої держави.

Звернімо увагу, що Чехія ініціювала покупку 800 тисяч снарядів для України. Перші обіцяні боєприпаси почнуть надходити до нашої держави у червні 2024 року. Слід розуміти, що це найпізніший термін. Як зазначив дипломат, цифра снарядів умовна і лімітів як таких немає. Він додав, що відповідна ініціатива діє з 2022 року і наразі її зупиняти не планують.

Звернімо увагу, що 21 березня стало відомо, що Чехія передала Україні два свої останні вертольоти Мі-24. Інформацію про це підтвердила пані міністр оборони Яна Чернохова. За наявними даними, уряд Чехії два тижні тому таємно схвалив постачання вертольотів нашій державі.

Шольц закликав ЄС мобілізуватися

Перед самітом ЄС Олаф Шольц наголосив на тому, що європейські партнери повинні мобілізуватися й організувати посилення військової допомоги для нашої держави. Німецький канцлер нагадав, що Берлін від початку повномасштабного вторгнення надав військової техніки на суму у 28 мільярдів євро. Тож він закликав партнерів піти за цим прикладом.

Для мене важливо наголосити на великому прориві, якого ми досягли під час наших дискусій в Парижі. Нам доведеться не лише розширювати виробництво боєприпасів і озброєнь в Європі, але й здійснювати глобальні закупівлі, тому що зараз треба рухатися швидко,

– підкреслив Шольц.

Канцлер Німеччини також висловив сподівання, що Європейський Союз ухвалить рішення про використання надприбутків від російських заблокованих активів найближчим часом. Олаф Шольц зазначив, що суми не будуть великими, але стануть важливою складовою для допомоги нашій державі.