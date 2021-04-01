У Черкасах отруїли зубра, постраждав не лише він: чому не варто підгодовувати тварин в зоопарках

Відвідувачі часто приносять тваринам у зоопарк людські ласощі – випічку, фрукти, овочі й навіть морозиво. Однак це може бути вкрай небезпечно для них і, навіть, смертельно.

У день Черкаський зоопарк відвідують майже пів тисячі гостей. Тож, працівники просять відвідувачів пошкодувати тварин і не нести їм їжу. Чим це може зашкодити – читайте далі.

Цікаво Пес, кіт та папуга: як троє найкращих друзів ходять гуляти разом – відео

Нашкодили зубру

Вже 2 тижні зубр у Черкаському зоопарку лікується через пригощання відвідувачами. Гості нагодували його печивом, вафлями, хлібом і капустою. Коли працівники зоопарку побачили залишки їжі тварина вже почувалася зле. Одразу ж викликали ветеринара та почали промивати шлунок.

Він ще і постраждав по раціону, тепер сидить на жорсткій дієті, на пробіотиках. Це ще добре, що все так відбулося більш-менш легко, могло б бути набагато гірше,

– розповів зоолог Максим Григор'єв.



Зубра у Черкасах отруїли / Фото 24 каналу

Страждають також мавпи і тигри

Мавпам постійно дають цукерки в фользі, їх працівникам зоопарку доводиться силою виривати із лап тварин. А тигра нещодавно намагалися нагодувати свинячим серцем, добре, що працівники це вчасно помітили.



Мавп підгодовують цукерками / Фото 24 каналу

Найбільше страждають від цього копитні, якщо раз зіпсувати їм роботу шлунка, то потім ця проблема залишається на все життя,

– розповіла завідувачка відділу "Ссавці" Лідія Осадча.

Відвідувачі люблять підгодовувати й ведмедів, тваринам перекинули скляну пляшку із напоєм. Її довелося негайно забирати, доки клишоногі не поранились.



Ведмеді взагалі можуть поранитись / Фото 24 каналу

Не варто підгодовувати тварин

У зоопарку переконують, що звірі не голодні й не потребують такого небезпечного підгодовування. Бо ж навіть якщо перегодувати тварину дозволеними продуктами – вона також може захворіти.

Зверніть увагу Прибирає за людьми: в Сумах розумний собака чистить річку від сміття

"Тоді відкачуємо, заливаємо різними сироватками, щоб запустить шлунок, робимо масаж шлунка. Буває часто таке, що тварини гинули, а саме – кози", – додала Осадча.

Всіх годують за індивідуальними раціонами й порціями. Багато тварин не відчувають міри у їжі, тож їстимуть, скільки дадуть, а майже третина відвідувачів приносять з собою харчі – це небезпечно для звірів.