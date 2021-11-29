На Чернігівщині під час полювання застрелили поліцейського

Правоохоронці Чернігівщини розслідують справу про вбивство свого колеги. Життя 37-річного інспектора відділу реагування патрульної поліції обірвалося 29 листопада.

Як пояснили у поліції, їхній колега 28 листопада поїхав на полювання з трьома товаришами.

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Правоохоронець перебував поза службою в цивільному одязі. Разом з друзями він поїхав на полювання в угіддя Чернігівського району. Однак раптово у нього поцілив інший мисливець. За попередньою інформацією, під час полювання 39-річний мисливець здійснив постріл з рушниці в бік тварини та випадково влучив у поліцейського.

Лікарі намагалися реанімувати поліцейського

Останнього оперативно госпіталізували до лікарні Чернігівського районного управління поліції. Медики боролися за його життя, але, на жаль, поліцейський загинув.

Наразі Державне бюро розслідувань з'ясовує обставини події у межах провадження за статтею 119 про вбивство через необережність. Санкція статті передбачає:

обмеження волі на строк від 3 до 5 років;

або позбавленням волі на той самий строк.

Подібна ситуація сталася у Стрийському районі Львівщини на території мисливських угідь. Там під час полювання від вогнепального поранення загинув 66-річний чоловік . Його випадково застрелив інший мисливець.

Повний текст публікації поліції Чернігівщини:

Поліція Чернігівщини встановлює обставини смертельного інциденту на полюванні. Сьогодні приблизно о 4:00 внаслідок вогнепального поранення помер у лікарні поліцейський Чернігівського районного управління поліції. Смертельного тілесного ушкодження поліцейський напередодні зазнав на полюванні.

28 листопада близько опівдні до поліції надійшла інформація про те, що під час полюваннях в угіддях Чернігівського району 37-річний інспектор відділу реагування патрульної поліції зазнав вогнепального поранення.

На момент інциденту поліцейський перебував поза службою в цивільному одязі. На полювання він поїхав з трьома товаришами. За попередньою інформацією, під час полювання 39-річний мисливець здійснив постріл з рушниці в бік тварини та випадково влучив у поліцейського.