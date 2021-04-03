На Чернігівщині військовий скоїв самогубство: деталі трагедії

У навчальному центрі Сухопутних військ "Десна", що на Чернігівщині, застрелився військовий. Трагедія сталася ще 2 квітня.
Джерело:Навчальний центр "Десна"
У навчальному центрі "Десна" розкрили подробиці трагедії. Відомо, що військовослужбовцю було лише 25 років.
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Деталі трагедії
2 квітня він скоїв самогубство, вистріливши в голову з АК-74. Причина такого вчинку невідома.
Варто зазначити, що куля для фатального пострілу була в нього із собою. Попередня перевірка боєприпасів та гільзи з місця події показала, що набої цієї серії на заняттях не видавалися,
– мовиться у повідомленні.
На місці події працює слідча група Козелецького райвідділку Національної поліції України в Чернігівській області.
За даними з "Десни", військовослужбовець був тихий, спокійний та неконфліктний.
Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким військового.