Союзники тиснуть на Байдена, щоб той прискорив членство України в НАТО, – NYT

Партнери почали тиснути на Джо Байдена через вступ України в НАТО – союзники вимагають більш рішучих дій. Через це спалахнули дискусії в Альянсі.

Протягом 16 місяців повномасштабної війни в Україні президент США постійно підкреслював єдність Альянсу в питанні України. Проте мовчання зберігали лише в одному питанні – коли і як наша країна приєднається до НАТО.

До теми Є дві перепони: хто перешкоджає вступу України до НАТО

На Байдена почали тиснути союзники

Нині Україна довела, що може вступити до НАТО й без встановленого графіка, адже дає потужну відсіч ворогу на полі бою кожного дня. Тому серед союзників почалася дискусія, щоб Байден підтримав якнайшвидший вступ України в Альянс. Союзники почали неабияк тиснути на американського президента у цьому питанні. Для Байдена ситуація розвивається не найкращим чином, адже з однієї сторони він прагне не допустити будь-яких розколів у НАТО, а з іншої – боїться розв'язати Третю світову війну, про що його штаб неодноразово говорив.

Найактивніше тиснути на Байдена почали країни, які межують з Росією – Литва, Латвія, Естонія та Польща. Вони закликають надати Україні вагомі політичні зобов'язання щодо майбутнього членства напередодні саміту, який проходитиме у Вільнюсі 11 – 12 липня. Деякі члени Альянсу підштовхують до того, аби надати Україні графік та конкретні цілі для справжнього членства в НАТО. Щоправда, союзники погоджуються, що цей процес необхідно починати після закінчення війни.

Зокрема, прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш наголосив, що єдиний шанс для миру в Європі – вступ України до НАТО. Він підкреслив, що за будь-якого іншого розвитку – "Росія може повернутися".

Разом з тим, є члени Альянсу, які також не поспішають ухвалювати рішення щодо членства України, зокрема – Німеччина. Видання стверджує, що відкрито підтримує Байдена у питанні не поспішати зі вступом України до НАТО саме Німеччина. Окрім того, інші 29 союзників Альянсу мають також сумніви щодо того, чи готова Україна повністю приєднатися.

Кулеба розкритикував ідею створення Ради Україна – НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заяви, що створення Ради Україна – НАТО зміцнило б партнерство між Альянсом та Україною. Окрім того, такий орган може в майбутньому ухвалювати спільні рішення.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що створення такого органу без реального членства України в Альянсі не має жодного сенсу.

Заснувати у Вільнюсі Раду Україна – НАТО, не здійснивши рішучого кроку до членства, — все одно що надати танк без гармати. Україна потрібна НАТО як держава-член Альянсу, а не просто привілейований партнер,

– наголосив Кулеба.