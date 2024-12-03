Київ все прораховує: з чим пов'язана нова заява Зеленського про Україну та НАТО

Володимир Зеленський заявив, що триває обговорення вступу в НАТО, але без застосування 5 статті. Водночас Україна не піде на часткове запрошення в Альянс без тимчасово окупованих територій.

Такі слова є реагуванням на глобальні політичні події, які відбуваються. Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, додавши, що насамперед мовиться про перемогу на виборах у США Дональда Трампа.

До теми "Україна на це не піде": Зеленський відкинув ідею запрошення в НАТО без частини територій

Який план міг запропонувати Трамп

Наразі важко спрогнозувати, якою надалі буде політика Сполучених Штатів. Відповідно до цих реалій Україна частково змінює свою позицію. Однак важливо наголосити, що ми не відмовляємося від своїх територій. Свого часу так було у Німеччині, коли країна увійшла в НАТО без Східної Німеччини.

Далі велася поступова робота, щоб держава об'єдналася. Можна припустити, що аналогічний сценарій обере Україна. Ми розуміємо, що не здатні повністю відновити територіальну цілісність. Ми не відмовляємось від неї, але хочемо рухатися в напрямку більшої інтеграції із Заходом.

Ймовірно, ці пропозиції орієнтовані на той факт, що новообраний президент США сказав, що запропонує угоду між Росією та Україною. Якщо Київ не погодиться, то Америка перестане допомагати. Якщо не погодиться Москва, то кількість озброєння навпаки збільшать.

Думаю, в Офісі Президента дуже чітко прораховують всі кроки Росії. Країна-агресорка зараз перебуває в стані, коли здобуває території, збільшує свій контроль і не хоче відмовлятися від цього. З великою ймовірністю росіяни не підтримують пропозицію Трампа,

– зауважив Іван Ус.

Для України це означатиме отримання більшої кількості озброєння. Зараз Росія перебуває у стані ейфорії від нових територіальних здобутків і не звертає увагу на те, що повторює "Піррову перемогу" часів Римської імперії. Колись цар Пірр здобував успіхи, але втрачав людей. Врешті-решт він програв, бо не мав ким воювати.

Росіяни думають, що їхній людський ресурс нескінченний, але це не так. Поява на фронті північнокорейських військових це підтверджує. Але поки триває процес здобуття територій – вони вважають, що перемовини не потрібні,

– додав Іван Ус.

До слова, в МЗС України 3 грудня заявили, що ніяких альтернатив НАТО немає. Наша держава відмовляється від будь-яких гарантій безпеки, які замінюють членство в Альянсі.

Перед тим Володимир Зеленський визнав, що повернути всі території силовим методом буде дуже важко. Зараз Україна не має для цього достатньо сил, тому потрібні дипломатичні рішення.