У Києві чоловік щосили вдарив пуделя ногою по голові: за нього взялася поліція

У Києв, на Печерську, чоловік вдарив пуделя ногою по голові. Власниця тваринки негайно повідомила до поліції.

Правоохоронці вже повідомили фігуранту підозру у жорстокому поводженні з тваринами.

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Побиття собаки у Києві

Так, у поліції Києва розповіли, що киянин перебував в одному з поштових відділень на Печерську, у приміщенні якого також була жінка з собакою породи пудель. Тварина бігала навколо відвідувачів, оскільки дуже дружня та любить, щоб її погладили. Песик почав лащитися до фігуранта, стаючи на задні лапи, однак, вочевидь, чоловік це не сподобалося та він щосили вдарив ногою собаці по голові. Тваринка деякий час не могла підвестися.

Власниця одразу відвезла собаку до ветеринарної клініки, де у песика на прізвисько Падді діагностували забої. Тварина потребує тривалого лікування,

– зазначили правоохоронці.

За процесуального керівництва прокуратури Києва 51-річному громадянину повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з собакою (ч.1 ст. 299 КК України). Чоловіку загрожує арешт на строк до 6 місяців або ж обмеження волі до трьох років.