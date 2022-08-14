У Вашингтоні чоловік в'їхав в огорожу перед Капітолієм, вистрілив у повітря та застрелився

У столиці США Вашингтоні зранку 14 серпня чоловік врізався палаючим авто в огорожу біля Капітолію. Після цього він здійснив кілька пострілів вгору. Після цього він наклав на себе руки.

Його хотіли затримати правоохоронці, проте це не вдалося, бо зловмисник застрелився. Про це повідомив журналістам глава поліції Капітолію Том Менгер.

Раніше Поліція затримала стрільця, який убив 6 людей на параді до Дня незалежності США

Чому автомобіль самогубця палав

Правоохоронці спробували наблизитись до чоловіка після кількох пострілів вгору. Наразі слідчі вважають, що підозрюваний підпалив власний автомобіль, потім почав стріляти з пістолета "без розбору".



Спалений автомобіль забирають з-під Капітолію / Фото EPA

Коли особу чоловіка встановили, то виявилося, що в нього було кримінальне минуле. Проте не було нічого, що безпосередньо пов'язувало б його з Капітолієм. Також невідомо, які саме були мотиви такого вчинку.

Наразі нічого не вказує на те, що чоловік цілився в когось із членів Конгресу, які перебувають на перерві. Також немає даних, що офіцери стріляли зі своєї зброї,

– акцентував Том Менгер.



Авто, в якому був зловмисник / Фото EPA

До речі – у Москві застрелився генерал-майор ФСБ: дивіться відео