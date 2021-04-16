Чому борги українців за комунальні послуги знову зросли

В кінці січня борг був 81 млрд грн, на кінець лютого – 82,1. За місяць – більше мільярду гривень нових боргів за комунальні послуги!

Подорожчання комунальних послуг вдарило по кишинях

Борг населення за комунальні послуги наближається до рівня 2% ВВП.

Борг за постачання і розподіл газу зменшився на 203 млн грн, очевидно що тут зіграло роль урядове обмеження ціни на газ.

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А от за опалення та гарячу воду – за місяць +833 млн грн, за електроенергію – за місяць +213 млн грн.

Прогнозую, що за березень заборгованість продовжить зростати, і навіть швидше. Причина – комунальні послуги дорожчають. Згідно звіту Держстату щодо інфляції у березні, комунальні послуги здорожчали найбільше серед усіх категорій товарів і послуг. +22% відносно березня 2020 року.

Загаломвідносно березня 2020 року. Продукти харчування зросли в ціні на 10%, зокрема хліб на 15%, молоко, сир, яйця – на 17%. Ці цифри вже далеко за межею комфортного рівня для населення.

І як в цій ситуації, коли ціни зростають не лише на продукти харчування, а й на комунальні послуги, діє Уряд?

Я би сказала – асиметрично здоровій логіці – посилює вимоги до отримувачів субсидій!

Тепер немає комісій, які могли розглянути конкретний випадок і ухвалити рішення про надання субсидії (наприклад, пенсіонер має житло площею більше 49 кв.м). Більше того, наявність депозиту, інфо про перетин кордону, отримання дивідендів не дозволять отримати субсидію.

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Уряд додатковго вганяє у стрес як пенсіонерів, так і тих, хто не в змозі оплачувати 20% підвищення тарифів. А стрес не сприяє підвищенню імунітету.