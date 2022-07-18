Чому повістки в Україні почали вручати частіше: експерт назвав причини

В Україні все частіше піднімається питання про вручення повісток військовозобов'язаним. Але не всі повістки означають призов на службу.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україні оголошено загальну мобілізацію. Попередньо триватиме вона до 23 серпня.

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Та вже в перші дні війни чимало українців стали до лав Збройних Сил України як добровольці. Тому масової потреби роздавати повістки в цей період не було.

Мобілізація для ротації та поповнення боєздатності

Однак війна триває. І є потреба ротації тих військових, які перебувають на передовій. Окрім того, є також втрати з української сторони, серед яких вбиті та поранені. І їх теж слід замінити, щоб поповнити боєздатність української армії. Саме для цього і здійснюється постійна мобілізація у воєнний час. Про це наголосив колишній радник глави МВС і керівника Офісу Президента Віктор Андрусів.

"Коли ми мобілізуємо, то ми цих мобілізованих солдатів повинні одягнути, навчати, годувати. Тому мобілізація відбувається виключно від потреби до фронту. Тобто, якщо ми зазнали втрат, або нам потрібно вивести на відновлення солдатів, які там вже чотири місяці десь на передовій перебували, ось тоді відбувається мобілізація. Тобто вона триває постійно. Але я маю на увазі, що мета – поповнювати зараз лінію фронту, а не просто намобілізувати дуже багато людей і просто чекати, коли їх вести в бій", – розповів Віктор Андрусів.

За його даними, в Україні поки немає нестачі мобілізованих. Це перед цим визнавали й в Міноборони. Там заявили, що ситуація з мобілізацією буде залежати від подій на фронті.

Водночас в Збройних Силах України відзначили, що вручення повістки не завжди означає призов. Чимала кількість виданих повісток – для уточнення даних. Адже через військові дії багато військовозобов'язаних переїхали зі своїх регіонів. Але не з'явилися до територіального центру комплектування (ТЦК) та не стали на військовий облік при переїзді.

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