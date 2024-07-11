Є кілька факторів: як російська ракета змогла пройти ППО Києва

СБУ навели докази того, що росіяни ціленаправлено вдарили по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві саме ракетою Х-101. Попри те, що протиповітряна оборона столиці є найкращою в країні, є декілька нюансів.

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що росіяни вигадують нові методи здійснення ударів, а самі ракети покращуються. За таких обставин збивати ворожі цілі є дуже складним завданням, а помилки потрібно аналізувати для кращої роботи ППО в майбутньому.

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Як російська ракета змогла пройти ППО Києва

Шарп пояснив, що непрохідних систем ППО не існує. Протиповітряна оборона Києва в Україні є найкраща, однак все ж має свої недоліки. Крім того, росіяни мають переваги щодо ударів по столиці, наприклад, до неї можна дістати швидкісними балістичними ракетами з невеликої відстані, що дає мало часу на реакцію.

Важливо також розуміти, що окупанти не діють за шаблонами, а вчаться та розробляють нові тактики ударів. Ворог може комбінувати атаку, придумувати нові маршрути, аби збентежити українську ППО, використовувати комплексну кількість ракет, щоб вони в один час атакували цілі. Ворог також може цілитись і в саму протиповітряну оборону.

Загалом є багато засобів та можливостей, які можна реалізувати. Звинувачувати російських військових, що вони діють примітивно та по шаблонах було б не правильно,

– зауважив військовий оглядач.

За словами Шарпа, технічно покращуються і самі ракети. Мовиться і про Х-101, якою росіяни завдали удар по дитячій лікарні та про інші, які стають набагато складнішими цілями для ураження.

Тому завдання для ППО є дуже складним,

– наголосив військовий оглядач.

Також він пояснив, що люди, які збивають російські ракети є просто людьми, які можуть помилитись. Крім цього може бути збій і в самій системі ППО.

Тут кардинально важливим є об'єктивне внутрішнє розслідування, щоб зрозуміти, які були помилки та як їх виправити. Помилки часом бувають, їх потрібно вибачати. Треба робити правильні висновки на майбутнє,

– наголосив Шарп.