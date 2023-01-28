Лавров часто їздить до Африки: що Росії дають стосунки з цими країнами

З початком повномасштабного вторгнення від Росії відвернулася значна кількість держав. Тому тепер окупанти приділяють особливу увагу африканським країнам.

Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, країни Африки – єдині держави, які ще можуть допомогти Росії зброєю.

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Крім того, так окупанти можуть публічно демонструвати, що мають хоча б з кимось хороші стосунки. Хоч зрозуміло, що африканські країни проситимуть за це гроші чи інші вигоди.

Росія бачить, що з країнами Заходу не склалося. Країни Сходу, на яких вони розраховували, не демонструють прив'язаність. З Африкою поки складаються відносини. Не знаємо, скільки Росії це коштує. Але приклади європейських політиків демонструють, що, коли в Росії закінчуються гроші, то й дружба зникає. Як це сталося із президентом Чехії Мілошем Земаном,

– зауважив Ус.

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Як Україна взаємодіє з Африкою

Як наголосив Ус, Україна дійсно в певному сенсі недопрацьовувала з країнами Африки на дипломатичному рівні. Це можна було навіть зробити, підтримуючи контакти з африканськими випускниками українських вишів, адже деякі з яких мають певні важливі посади.

Зрозуміло, що африканські держави не були в пріоритеті України з низки причин, серед яких можна виділити брак фінансів. Київ не міг собі дозволити співпрацювати з усіма одночасно.

Колись розробляли експортну стратегію України. З Африки там були лише Єгипет та ПАР. Ми написали, що бажано додати Нігерію. І вона з'явилася. Можна було ще з багатьма країнами працювати. Потрібно дивитися на держави, які потребують українське зерно та метали,

– зазначив Ус.

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