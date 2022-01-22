Тренд на сонячну енергію: чому водоканали та великі підприємства-монополісти інвестують у сонце

Поки тариф на електроенергію росте, комунальні підприємства, металургійні заводи й лікарні встановлюють на дахах сонячні електростанції, щоб заощаджувати на платежах і вкладати кошти у розвиток.

Тенденція: підприємства не продають сонячну енергію, а заощаджують завдяки їй

У 2021 році потужності сонячних електростанцій (СЕС), встановлених під зелений тариф, зросли лише на 4,8%. Це вчетверо менше, ніж показник 2020 року.

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Чи означає це, що сонячна генерація втрачає популярність? Ні, просто очікування від СЕС змінились.

Цього року тренд на ринку сонячної енергетики – СЕС для власного споживання бізнесу. Тариф на електроенергію для підприємств доходить до 6 гривень/кіловат. Середня ж розрахункова собівартість виробництва електроенергії протягом життєвого циклу СЕС становить менш як 1 гривня/кіловат. Тож для бізнесу власна електростанція – це спосіб значно скоротити операційні витрати.

Можливість продати електроенергію державі за зеленим тарифом не є ключовою мотивацією підприємців. Для підключення зеленого тарифу потрібно пройти через тривалу і збиткову бюрократичну тяганину. У цьому немає сенсу, адже чимала різниця у вартості мережевої електроенергії та електроенергії з СЕС і так робить її вигідним проєктом, який окупиться вже за кілька років.

СЕС повсюди: від заправок до заводів

Власниками СЕС стали гірничо-збагачувальні комбінати, мережі заправок, низка водоканалів, металургійні заводи, лікарні, офіси поліції. Нових просьюмерів (тих, хто одночасно споживає і виробляє енергію) об'єднує прагнення до незалежності та небажання купувати електроенергію за високими державними тарифами. Їх перелік довгий і дуже різноманітний за розмірами та сферою діяльності.

У важкій промисловості енергозатрати складають значну частину собівартості продукції. Тому власники бізнесів у цій сфері також часто обирають сонячну генерацію з міркувань енергонезалежності та економії.

Водоканал Ташпільської ОТГ встановив СЕС потужністю 20 кіловат, щоб на зекономлені кошти замінити зношені мережі та придбати лічильники. КП "Жмеринкаводоканал" також інвестувало у власну станцію, щоб знизити вартість послуг. При цьому керівництво КП розраховує вже за 6 – 7 місяців окупити всі вкладені кошти.

Вже цього року "Нафтогаз" виділить до 200 мільйонів гривень, щоб встановити СЕС на пішохідних переходах, будівлях соціальної інфраструктури та правоохоронних органів у Донецький, Луганський та Херсонській областях.

Важливо Чому сонячні станції – це фінансово вигідно

Будівництво СЕС закладають у проєкти індустріальних парків – спеціальних територій, виділених для промислового розвитку і створення спільної інфраструктури для низки підприємств.

Розуміючи переваги сонячної генерації для всіх, в тому числі для громади, місцева влада знаходить способи підтримати проєкти СЕС. Рівненська ОДА вдвічі зменшила вартість оренди землі для інвестора, який зводить СЕС потужністю 1,8 мегават на території індустріального парку.

Підприємства самі вирішують, яку частку енергоспоживання буде забезпечувати СЕС. Якщо споживання невелике і значна його частина припадає на денний час, потреба купувати електроенергію в мережі може бути зведена до мінімуму завдяки власній генерації.

Приміром, потужності дахової електростанції вистачає, щоб у літній час автозаправний комплекс або дитячий садок забезпечували більшу частину своїх потреб власною електроенергією.

Але власна сонячна генерація – це не тільки про гроші. Використання чистої відновлюваної електроенергії також стане чудовим іміджевим інструментом і вкладом підприємства у протидію глобальній зміні клімату.

Аби Україна виконала взяті на себе зобов'язання по скороченню викидів парникових газів, у 2030 році 22% всієї електроенергії мають вироблятись за допомогою сонця та вітру, – підтверджують результати моделювання Міндовкілля.

Надія масштабуватись у майбутньому

Часто підприємці переходять на сонячну електроенергію у кілька етапів. Спочатку вони встановлюють невелику станцію потужністю 3 – 5 кіловат, а через рік – два масштабують її, купуючи додаткові фотомодулі. Такий підхід дозволяє на власному досвіді й на власних рахунках переконатись, що воно того варте.

Наразі ми радимо клієнтам встановлювати невеликі станції під власне споживання та збільшити їх потужність у майбутньому, коли будуть прийняті державні механізми підтримки розподіленої генерації.

Мова йде про прийняття закону щодо розвитку систем накопичення енергії та впровадження механізму Net Billing, який дозволить продавати надлишки електроенергії постачальникам.

До теми 5 кроків для тих, хто хоче встановити сонячну електростанцію

Саме ці інструменти зроблять будівництво більших станцій вигідним, адже можна буде не перейматись, що надлишки виробленої енергії марнуються. Вони будуть зберігатись у мережі як у буфері, щоб бути використаними за потреби. Це значно зменшить термін окупності інвестицій у СЕС.

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