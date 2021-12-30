Майже 6 тисяч хворих на COVID-19 в Україні за добу
Джерело:МОЗ
Впродовж минулої доби, 29 грудня, в Україні виявили 5 930 випадків коронавірусної хвороби. Серед інфікованих 373 дитини та 137 медпрацівників.
Статистика COVID-19
Добовий показник захворюваності кілька днів поспіль тримається на одному рівні, днем раніше в країні виявили 5 454 інфікованих.
Цієї доби до лікарень госпіталізували 1747 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. На жаль, від ускладнень хвороби, померли 278 людей. Натомість видужали – 10 369 людей.
Увага В Україні дві області досі залишаються "червоними" за показниками МОЗ
Темпи тестування
29 грудня в Україні зробили 79 560 тестів на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР провели 32 605;
- методом ІФА – 6 018.
- експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 40 937.
Від початку пандемії в Україні провели 16 757 339 досліджень методом ПЛР.
Загальна статистика! Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 660 620 випадків коронавірусної хвороби.
Станом на 30 грудня одужали – 3 460 249 людей. Втім, в країні зафіксували 95 690 смертей внаслідок коронавірусу.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1 263;
- Вінницька область – 271;
- Волинська область – 126;
- Дніпропетровська область – 185;
- Донецька область – 350;
- Житомирська область – 61;
- Закарпатська область – 214;
- Запорізька область – 206;
- Івано-Франківська область – 225;
- Київська область – 235;
- Кіровоградська область – 60;
- Луганська область – 86;
- Львівська область – 256;
- Миколаївська область – 140;
- Одеська область – 339;
- Полтавська область – 443;
- Рівненська область – 108;
- Сумська область – 188;
- Тернопільська область – 113;
- Харківська область – 271;
- Херсонська область – 76;
- Хмельницька область – 296;
- Черкаська область – 297;
- Чернівецька область – 121;
- Чернігівська область – 0.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу