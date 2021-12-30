Майже 6 тисяч хворих на COVID-19 в Україні за добу

Впродовж минулої доби, 29 грудня, в Україні виявили 5 930 випадків коронавірусної хвороби. Серед інфікованих 373 дитини та 137 медпрацівників.

Статистика COVID-19

Добовий показник захворюваності кілька днів поспіль тримається на одному рівні, днем раніше в країні виявили 5 454 інфікованих.

Цієї доби до лікарень госпіталізували 1747 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. На жаль, від ускладнень хвороби, померли 278 людей. Натомість видужали – 10 369 людей.

Увага В Україні дві області досі залишаються "червоними" за показниками МОЗ

Темпи тестування

29 грудня в Україні зробили 79 560 тестів на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР провели 32 605;

методом ІФА – 6 018.

експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 40 937.

Від початку пандемії в Україні провели 16 757 339 досліджень методом ПЛР.

Загальна статистика! Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 660 620 випадків коронавірусної хвороби.

Станом на 30 грудня одужали – 3 460 249 людей. Втім, в країні зафіксували 95 690 смертей внаслідок коронавірусу.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1 263;

Вінницька область – 271;

Волинська область – 126;

Дніпропетровська область – 185;

Донецька область – 350;

Житомирська область – 61;

Закарпатська область – 214;

Запорізька область – 206;

Івано-Франківська область – 225;

Київська область – 235;

Кіровоградська область – 60;

Луганська область – 86;

Львівська область – 256;

Миколаївська область – 140;

Одеська область – 339;

Полтавська область – 443;

Рівненська область – 108;

Сумська область – 188;

Тернопільська область – 113;

Харківська область – 271;

Херсонська область – 76;

Хмельницька область – 296;

Черкаська область – 297;

Чернівецька область – 121;

Чернігівська область – 0.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу